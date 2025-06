"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast": Horror-Nostalgie pur

Ein neuer Trailer zur "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"-Fortsetzung ist da. Er gewährt Eindrücke von den Rückkehrern Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt und wirft einige Fragen auf.

In einem Monat erscheint die Neuauflage des 90er-Jahre-Slashers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Der Titel ist so sperrig wie eh und je, dafür gibt es darin eine gänzlich frische Generation an Mordopfern in spe. Sony Pictures zu der Legacy-Fortsetzung veröffentlicht und gewährt auch neue Einblicke in die Rückkehr der alten Horror-Hasen Freddie Prinze Jr. (49) und Jennifer Love Hewitt (46).

"Ihr könnt nicht fliehen, euch nicht verstecken. Erwischt ihn, bevor er euch erwischt", ist Love Hewitt in dem neuen Clip zu hören. Sie und Prinze Jr. kehren darin nicht nur in ihre Rollen Julie James und Ray Bronson zurück, die sich bereits vor knapp 30 Jahren mit dem Mörder mit Fischerhaken herumschlagen mussten. Sie scheinen die neue Gruppe an Jugendlichen, die auf erstaunlich ähnliche Weise einen Unfall bauen und denen ebenfalls ein Jahr später nach dem Leben getrachtet wird, auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. So ist der ergraute Prinze Jr. an einer Stelle des Trailers mit einer Pistole in der Hand zu sehen, an einer anderen konfrontiert Love Hewitt scheinbar direkt den Killer.

Ist wieder einmal "Scream" das Vorbild?

Schon das Original musste sich 1997 den Vergleich mit dem ein Jahr zuvor erschienenen "Scream - Schrei!" gefallen lassen. Ähnlich sieht es nun bei der späten Fortsetzung aus: 2022 war mit "Scream 5" nach über zehn Jahren ein neuer Teil der Reihe erschienen, in der neue Charaktere von den alten Recken, wieder gespielt von Neve Campbell (51), Courteney Cox (61) und David Arquette (53), Hilfe erhielten. 2023 folgte sogar ein sechster Streich, ein siebter ist trotz einiger Hindernisse in der Mache.

Den neuen Teil mitgezählt, bringt es "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" derweil nur auf vier Teile - wobei der dritte Streifen von 2006, ein Direct-to-DVD-Machwerk mit dem Titel "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast", geflissentlich ignoriert werden darf. Zumal darin weder Jennifer Love Hewitt noch Freddie Prinze Jr. mitgewirkt haben.

Am 17. Juli erscheint "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" in den deutschen Kinos, zu den neuen Hauptdarstellern zählen unter anderem nun Madelyn Cline (27), Chase Sui Wonders (29) und Jonah Hauer-King (30). Spätestens dann dürfte das Publikum erfahren, wie sich darin auf der (augenscheinlich) exakt selben Straße ein (augenscheinlich) exakt gleicher Unfall mit (augenscheinlich) exakt gleichen Konsequenzen wie einst 1997 zutragen kann.