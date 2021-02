Horrorfilm-Reihe "Paranormal Activity" bekommt 2022 ein Reboot

Sieben Jahre nach dem finalen Teil der Horrorfilm-Reihe "Paranormal Activity" ist ein Reboot in Planung. Der siebte Film soll 2022 ins Kino kommen.

Ein Reboot der Horrorfilm-Reihe "Paranormal Activity" ist in Planung. Das . Demnach sollen " -Regisseur William Eubank (38) und Christopher Landon (45, "Freaky"), der bereits an vier "Paranormal Activity"-Filmen mitgewirkt hat, bei dem siebten Film der beliebten Horrorreihe Regie führen.

Blumhouse-Productions-Chef Jason Blum (51) und Filmemacher Oren Peli (51) sowie Steven Schneider (47) - die drei Köpfe hinter den -Filmen zwischen 2007 und 2015 - gehören ebenfalls zu den Produzenten des neuen Reboots. Worum genau es in dem neuen Streifen gehen wird, ist noch nicht bekannt, ein geplantes Veröffentlichungsdatum steht jedoch schon: Der Film soll am 4. März 2022 in die Kinos kommen.

Die Storyline der ursprünglichen Filme - eine Familie wird von einem Dämon terrorisiert - stammt aus der Feder von Oren Peli, der den ersten Film schrieb, inszenierte und drehte. Die Filme wurden größtenteils mit Handy- und Videokameras gedreht und kamen somit mit kleinen Budgets aus - der erste Film gilt daher als einer der profitabelsten Filme aller Zeiten.