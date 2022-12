Hollywood-Star Jackie Chan kündigt vierten "Rush Hour"-Teil an

Mit "Rush Hour" lieferte Schauspieler Jackie Chan 1998 an der Seite von Chris Tucker eine unterhaltsame Actionkomödie, die über 240 Millionen Dollar einspielte. In der Folge entstanden zwei Fortsetzungen, 2001 und 2007. Nun ist scheinbar sogar ein vierter Teil in Arbeit, wie Chan jüngst verriet.

09. Dezember 2022 - 14:46 Uhr | (jer/spot)

Das letzte Mal war Jackie Chan 2007 in einem "Rush Hour"-Film zu sehen. © Tinseltown/Shutterstock.com

Gute Nachrichten für die Fans der "Rush Hour"-Filme: Schauspieler Jackie Chan (68) verrät, dass an einem vierten Teil der Reihe gearbeitet wird. "Wir sprechen gerade über Teil vier", sagte er dem Publikum auf dem Red Sea Film Festival . Er werde sich noch am selben Abend mit dem Regisseur des Films treffen, um das Drehbuch zu besprechen, fügte der 68-Jährige hinzu. Den Namen des Filmemachers nannte er dabei aber nicht. Brett Ratner (53) hatte bei allen drei Vorgängern Regie geführt, sein letzter Film liegt allerdings bereits acht Jahre zurück. Im November 2017 hatten sieben Schauspielerinnen, darunter Olivia Munn (42, "Magic Mike") und Natasha Henstridge (48, "Bounce - Eine Chance für die Liebe"), Brett Ratner der sexuellen Nötigung und Belästigung beschuldigt. Daraufhin hatte sich die Produktionsfirma Warner Bros. von ihm getrennt. Ratner hatte die Vorwürfe stets bestritten. Ob er als Regisseur für einen neuen "Rush Hour"-Film infrage kommt, ist unklar. Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Ist Chris Tucker wieder dabei? Ein Grund für den großen Erfolg der Vorgänger-Teile war unter anderem auch Jackie Chans Filmpartner Chris Tucker (51). Als LAPD-Detective James Carter lieferte sich Tucker zahlreiche flotte Wortgefechte mit Chan als Hongkonger Chief Inspector Lee. Zusammen klärte das ungleiche Duo mehrere internationale Verbrechen auf. Ob Tucker nun wieder dabei ist, ist noch nicht bekannt. 2019 hatten Chan und Tucker noch gemeinsam die Gerüchte um einen vierten Teil angeheizt. Tucker hatte damals auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem beide lächelnd die Nummer 4 in die Kamera halten. Darin sahen sich viele Fans in ihrer Hoffnung auf einen vierten Teil bestätigt. Chans Management . Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Rush Hour" für Chan der Durchbruch Das Original von 1998 machte Chan, der seit seinem siebten Lebensjahr vor der Kamera steht, auch im englischsprachigen Raum berühmt. Dabei dachte er, dass der Film an den Kinokassen floppen würde. Er habe damals sogar geplant, Hollywood wegen des Mangels an interessanten Rollen endgültig zu verlassen, verriet der Action-Star. Chan erklärte, nach dem Kinostart 1998 habe er einen Anruf von Ratner und Tucker erhalten, die ihm erklärten: "Alter, wir sind ein Riesenerfolg. Wir haben 70 Millionen am ersten Wochenende eingespielt." Es folgten Teil zwei und drei. Folgt nur der vierte Streich? Der 68-Jährige ist der Schauspielerei auf jeden Fall noch lange nicht müde. Zuletzt war Chan 2020 im Action-Streifen "Vanguard - Elite Special Force" in Aktion zu sehen. Bis heute dreht er viele seiner Stunts selbst. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de