"Highlander"-Reboot: Es kann auch einen zweiten geben

Wie steht es eigentlich um die "Highlander"-Neuauflage mit Henry Cavill? Hier die wichtigsten Infos zu Dreharbeiten, Cast, Setting und mehr...

"Es kann nur einen geben!" So gerne dieser legendäre Satz auch zitiert wird, stimmt er ja irgendwie nicht so ganz. Nachdem Christopher Lambert (68) als Connor MacLeod im 1986 erschienenen "Highlander" auftrat, wird mittlerweile an einem Reboot gearbeitet. Und in diesem soll nicht mehr Lambert sondern "The Witcher"-Star Henry Cavill (42) den unsterblichen Schwerkämpfer spielen.

Hoffentlich besser als "Highlander II"

"Highlander" gilt für viele Filmfans heute als ein absoluter Klassiker des 80er-Kinos, was danach aber folgte, kann wohl getrost als durchwachsen bezeichnet werden. Der zweite Teil der Reihe, die neben Fantasy- auch Sci-Fi- und Action-Elemente aufweist, war etwa für den legendären Filmkritiker Roger Ebert (1942-2013) im Jahr 1991 ein absolutes Desaster. Wo auch immer sich "Science-Fiction-Fans in den kommenden Jahrzehnten und Generationen" träfen, werde man sich "an diesen Film als einen der unsterblichen Tiefpunkte des Genres erinnern", .

Es folgten weitere Produktionen, darunter etwa der bisher letzte Realfilm der Reihe: "Highlander - Die Quelle der Unsterblichkeit". Adrian Paul (66) spielt darin wie schon in einer "Highlander"-Fernsehserie Connor MacLeods Verwandten Duncan MacLeod. Dass das Ganze im Jahr 2007 als Fernsehfilm veröffentlicht wurde und nicht einmal ins Kino kam, spricht Bände.

"Highlander"-Reboot mit "Amy Winehouse"

Eine halbe Unsterblichkeit, äh, Ewigkeit später, soll der "Highlander" wieder zu alter Hochform auflaufen - unter der Regie eines Mannes, der sich mit Action bestens auskennt. Anfang 2024 wurde bekannt, dass Chad Stahelski (56), der Kopf hinter der "John Wick"-Reihe, nicht nur das beliebte Auftragskiller-Franchise weiter vorantreiben soll, sondern auch Connor MacLeod neues Leben einhauchen wird.

Für Stahelski wird ein Cast vor der Kamera stehen, der sich schon jetzt sehen lassen kann - auch wenn erst wenige Darsteller bekannt sind. Ob Lambert beispielsweise in einem Cameo zu sehen sein könnte, ist bisher leider reine Spekulation.

Nachdem schon im Mai 2021 darüber berichtet hatte, dass Cavill sich damals bereits in Verhandlungen über die Hauptrolle befand, wurde in den letzten Wochen ein weiterer Star bekannt, der mitspielen wird. Die Rede ist aber nicht von Ryan "Deadpool" Reynolds (48) oder dem aus "Grey's Anatomy" bekannten Kevin McKidd (51), deren Namen immer wieder umhergeisterten.

Der Schauspieler bringt ebenso wie "Witcher"-Darsteller Cavill Kampferfahrung mit. Kein geringerer als Russell Crowe (61), der für den Monumentalfilm "Gladiator" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, ist dabei. Er soll Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, den Mentor MacLeods, spielen, dem Sean Connery (1930-2020) im Original so viel Charakter verliehen hatte. Das berichtet unter anderem .

Neben den beiden Hollywoodstars mit Marisa Abela (28) zudem eine Schauspielerin zu sehen sein, die sich bisher nicht den Namen eines Cavill oder Crowe machen konnte. Bekannt ist sie vor allem für die Serie "Industry" und für das Biopic "Back to Black", für das sie sich in die jung verstorbene Amy Winehouse (1983-2011) verwandelte. Sie soll demzufolge in einer weiteren Hauptrolle einen neuen Charakter spielen. Die Figur, ebenfalls eine Unsterbliche, sei demnach eine Schwertkampflehrerin, die einst mit MacLeod zusammen war.

Unsterbliche Liebe?

Stahelski möchte sich für die Neuauflage nicht strikt an die Vorlage halten. Es sei eine umfassendere Weiterentwicklung der Saga geplant. "Wir verlegen die Handlung von den Highlands in den frühen 1500er Jahren ins heutige New York und Hongkong", erzählt er . Es gebe viele Möglichkeiten für Action "und es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte - aber nicht so, wie man denkt".

Das Drehbuch stammt den Berichten zufolge aus der Feder von Michael Finch. Es soll demnach eine komplexere Welt als das Original erschaffen. Anonyme Quellen berichten dem "Hollywood Reporter" auch, dass die "Highlander"-Welt von noch mehr Unsterblichen aus unterschiedlichsten Regionen bevölkert werden soll.

Mit der Produktion der Neuauflage werde wohl im kommenden September begonnen. Es sei geplant, in Schottland, England, Hongkong und an weiteren Orten zu drehen. Laut aus dem vergangenen Jahr sei erst geplant gewesen, dass eigentlich zunächst ab Januar 2025 in Schottland gedreht werden sollte, sich die Arbeiten wegen des Wick-Ablegers "From the World of John Wick: Ballerina" verschieben würden. Auch die Veröffentlichung könnte davon betroffen sein. Damals stand noch das Jahr 2026 für einen Kinostart im Raum. Im Netz wird aber mittlerweile spekuliert, dass das Reboot eher 2027 oder 2028 erscheinen dürfte.