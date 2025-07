"Hexen sind zurück": Nicole Kidman feiert Drehstart mit Sandra Bullock

Lange haben die Fans gewartet, nun wird die Fortsetzung "Zauberhafte Schwestern 2" gedreht. Nicole Kidman und Sandra Bullock haben ihren ersten Drehtag absolviert - und sich dabei innig am Set umarmt.

Nicole Kidman (58) und Sandra Bullock (60) machen wieder gemeinsame Sache: Nach 27 Jahren drehen sie die Fortsetzung des Films "Zauberhafte Schwestern". Kidman gab einen Einblick in den ersten Drehtag.

"Eine Menge Arbeit vor uns"

Die Oscar-Preisträgerinnen schlüpfen erneut in ihre Rollen als Sally und Gillian Owens aus dem Originalfilm von 1998, der auf dem Roman "Practical Magic" von Alice Hoffman basiert. Darin spielen die beiden Hexenschwestern, die gegen einen Fluch kämpfen, der die Männer tötet, in die sie sich verlieben.

Am Freitag, den 18. Juli, postete Nicole Kidman einen kurzen Clip, in dem die Schauspielerinnen während der Dreharbeiten bei einer Umarmung zu sehen sind. Dabei sagt Bullock: "Es stellt sich heraus, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben." Nicole Kidman schrieb zu dem Video: "Die Hexen sind zurück. Der erste Tag der Owens-Schwestern am Set."

Ebenfalls für die lang erwartete Fortsetzung kehren Stockard Channing und Dianne Wiest zurück und schlüpfen erneut in ihre Rollen als Tanten von Sally Owens (Bullock) und Gillian Owens (Kidman). Neu dabei sind Joey King als Sallys Tochter sowie Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña und Solly McLeod. Das Drehbuch stammt vom ursprünglichen Drehbuchautor Akiva Goldsman, unterstützt von "Succession"-Autorin Georgia Pritchett. Bullock, Kidman und die ursprüngliche Produzentin Denise Di Novi gehören zum Produktionsteam der Fortsetzung, wie .

Di Novi erklärte im August 2024 , man wolle den Geist des Originals bewahren und den Fans gleichzeitig etwas Neues bieten. "Ich glaube, der große Fehler, den die Leute bei Fortsetzungen machen, ist, dass sie das Rad neu erfinden und völlig originell sein wollen und die Leute damit überraschen wollen, dass es anders ist oder was auch immer."

Kinostart im September 2026

Während Details zur Handlung von "Zauberhafte Schwestern 2" noch nicht bekannt gegeben wurden, steht das Datum für den Kinostart bereits fest: Die Fortsetzung soll ab 17. September 2026 in Deutschland zu sehen sein.