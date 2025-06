Henry Golding: James-Bond-Rolle ist "Albtraum jedes Schauspielers"

"Nine Perfect Strangers"-Star Henry Golding gehört zum erweiterten Favoritenkreis auf die 007-Nachfolge. Doch Bond zu verkörpern bezeichnete der Mime jetzt als "Albtraum eines jeden Schauspielers".

Der britische Schauspieler Henry Golding (38), unter anderem bekannt aus dem Erfolgsfilm "Crazy Rich Asians", gilt als einer von vielen möglichen Kandidaten für die Rolle von Superspion James Bond. Doch im Rahmen der Premiere des Netflix-Films "The Old Guard 2", in dem er mitwirkt, gab Golding jetzt eine sehr ambivalente Einschätzung der Doppelnull-Rolle ab. "Ich glaube, das ist der Albtraum eines jeden Schauspielers", sagte er in Los Angeles .

Henry Golding über "Beschränkungen und Erwartungen" rund um James Bond

Im gleichen Atemzug gab Golding, der derzeit auch in der zweiten Staffel der Amazon-Serie "Nine Perfect Strangers" zu bewundern ist, zu bedenken: "Aber gleichzeitig will man auch etwas Neues zu einem Franchise hinzufügen. Warum können sie nicht mehr Agenten oder mehr 00s herausbringen? Ich glaube, das würde so viel mehr Spaß machen, weil es einfach nicht die Beschränkungen und Erwartungen gibt."

Dem Darsteller schwebt demnach offenbar vor, einen Doppelnull-Agenten, aber nicht James Bond selbst zu spielen. Er glaubt, er würde die Rolle "so viel mehr lieben, wenn es nicht diesen überhängenden kulturellen Druck gäbe".

Welcher Star wird zum nächsten 007?

Golding gilt indes eher als Außenseiter im Rennen um die Nachfolge Daniel Craigs (57). sollen sich die Amazon MGM Studios derzeit "Saltburn"-Star Jacob Elordi (28), "Spider-Man"-Star Tom Holland (29) oder Harris Dickinson (29) aus "Triangle of Sadness" und "Babygirl" für die Rolle wünschen. Offiziell gefallen ist eine Entscheidung über das 007-Casting jedoch noch nicht.

Dennoch war zuletzt gewaltige Bewegung in die Planungen zum nächsten Bond-Film gekommen. Amazon gab unlängst den Oscar-nominierten "Dune"-Filmemacher Denis Villeneuve (57) als Regisseur für den neuen 007-Streifen bekannt. Der Kanadier, der sich als großer Fan der Reihe bezeichnete, versprach bei seiner Vorstellung: "Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine große Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine große Ehre."