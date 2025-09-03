Hape Kerkeling als Horst Schlämmer auf der Suche nach dem Glück

Hape Kerkelings Reporter Horst Schlämmer macht Deutschland unsicher. Für einen neuen Kinofilm sucht er das Glück. Ob er beim Dreh in Hamburg schon fündig wurde?

So viele Figuren hat Hape Kerkeling (60) schon gespielt. Eine seiner beliebtesten dürfte aber die des rasenden Reporters Horst Schlämmer sein. Mit "Horst Schlämmer - Isch kandidiere!" bekam er 2009 bereits seinen eigenen Kinofilm - und bald soll ein weiterer Streifen mit dem stellvertretenden Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" erscheinen. Beim Dreh wurde Kerkelings Schlämmer in den letzten Tagen in Hamburg-Neugraben gesichtet.

Neuer Film: "Horst Schlämmer sucht das Glück"

Bereits im August war Kerkeling alias Horst Schlämmer laut Berichten in Dresden gesichtet worden. Wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mitteilt, begann der Dreh zum neuen Film mit dem Arbeitstitel "Horst Schlämmer sucht das Glück" schon am 24. Juni. Regie führt Sven Unterwaldt (60), mit dem Kerkeling zuvor unter anderem die Miniserie "Club Las Piranjas" realisierte. Neben ihm stehen auch die Komikerinnen Meltem Kaptan (45) und Tahnee (33) vor der Kamera.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Schlämmer habe "die Faxen dicke", heißt es zum Inhalt des Films. Da überall im Land schlechte Laune herrsche, mache der Reporter sich - wie der Titel schon sagt - auf die Suche nach dem Glück. Dabei steht ihm offenbar eine wilde Reise bevor: "Irgendwo zwischen Tegernsee und Sylt, zwischen Köln und Dresden, zwischen Geld, Kühen und Sado-Maso-Studios muss es sich doch verstecken." Die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein schreibt von einem "Horst Schlämmer Road-Movie". Kinostart ist voraussichtlich im März 2026.