"Guillermo del Toros Pinocchio": In die weite, faschistische Welt hinein

Blick in die Meisterwerkstatt: Gleich wird die Pinienholzpuppe vom Schnitzer Geppetto zum Leben erwachen. Hier schaut Regisseur Guillermo del Toro durch das Fenster der Werkstatt, wie sie als Set aufgebaut war, um den Trickfilm in echten Räumen in Stop-Motion-Technik zu drehen.

© Netflix