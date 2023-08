"Guardians of the Galaxy": Adam Brody wollte Rolle von Chris Pratt

Adam Brody wollte der "Guardians of the Galaxy"-Held Peter Quill/Star-Lord werden. Wie der "O.C. California"-Star verrät, hatte er beim Vorsprechen jedoch keine Chance gegen Chris Pratt.

Adam Brody hat für "Guardians of the Galaxy" vorgesprochen. Die Rolle ging jedoch an seinen Kollegen Chris Pratt.

Adam Brody (43) wäre gerne Teil der "Guardians of the Galaxy" geworden, wie er jetzt enthüllt. Der "O.C., California"-Star sprach sogar für die Rolle des Peter Quill/Star-Lord vor, die er aber bekanntlich nicht bekam. Stattdessen brachte sie seinem ehemaligen "O.C., California"-Kollegen Chris Pratt (44) weltweiten Ruhm ein. .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Chris Pratt sei "größer, stärker"

"Ich wollte die Rolle unbedingt", erklärte er in dem Podcast. Er gab aber auch zu, dass Chris Pratt "besser" in die Rolle des "Guardians of the Galaxy"-Helden passt. "Er ist größer und stärker." Nicht der einzige Rückschlag in Brodys Karriere.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Der Schauspieler sprach unter anderem auch für eine Nebenrolle in dem von der Kritik verrissenen Film "Liebe mit Risiko - Gigli" mit Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (50) aus dem Jahr 2003 vor. "Ich erinnere mich, dass mir das Drehbuch gefallen hat." Vor allem eine Schlussszene mit Affleck sei ihm noch heute in Erinnerung geblieben: "Es ist, als würde er am Strand sitzen, er verblutet und der Sand kommt einfach hoch und begräbt ihn ... Es war ein schönes Bild, das sie im Film überhaupt nicht verwendet haben." Ebenfalls ging er beim Vorsprechen für die Komödie "Dumm und Dümmerer" (2003) leer aus. Das sei ihm aber völlig egal, meinte Brody. "Ich wäre einfach gerne einfach Lloyd Christmas gewesen", fügte er lachend hinzu.

Mit "O.C., California" hatte er seinen Durchbruch

Brody wurde vor 20 Jahren durch seine Rolle als Seth Cohen in der Serie "O.C., California" berühmt. In der vierten Staffel wirkte auch Chris Pratt mit. Zudem war er in "Gilmore Girls" zu sehen sowie in Filmen wie "Mr. and Mrs. Smith" und "Im Land der Frauen". In seinem neuen Netflix-Film "River Wild" spielt er neben seiner Frau Leighton Meester (37) die Hauptrolle. Das Paar ist seit 2014 verheiratet und hat zwei Kinder.