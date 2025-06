Glenn Close und Billy Porter im "Hunger Games"-Prequel mit dabei

Hollywood-Ikone Glenn Close und Broadway-Star Billy Porter verstärken den Cast von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Welche Rollen sie im Prequel übernehmen werden, steht bereits fest.

Glenn Close (l.) und Billy Porter spielen in "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" mit.

Oscar-Kandidatin Glenn Close (78) und Tony-Gewinner Billy Porter (55) haben sich dem hochkarätigen Cast von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" angeschlossen. Die Casting-Neuigkeiten hat Lionsgate während einer Präsentation auf der Kino-Fachmesse CineEurope in Barcelona verkündet, .

Glenn Close wird Drusilla Sickle, die Begleiterin der Distrikt 12-Tribute, verkörpern, wie auch bekannt gegeben wurde. Porter hingegen schlüpft , Drusillas Ex-Ehemann und uninspirierter Designer der Tribute.

"Glenn Close ist eine Traumbesetzung für Drusilla", schwärmte Produzentin Nina Jacobson laut "Deadline". "Sie bringt so viel Intellekt und Vorstellungskraft in jede Rolle ein und erschafft Charaktere, die unvergesslich und ikonisch sind." Die Zusammenarbeit zwischen Close und Regisseur Francis Lawrence (54), um Drusilla von der Buchseite auf die Leinwand zu bringen, werde "ein Vergnügen".

Billy Porter ein "seltener Performer"

Über Porter äußerte sich Jacobson ebenso begeistert: "Billy ist einer dieser seltenen Performer, die auf Bühne und Leinwand gleichermaßen verzaubern und erschüttern können." Die Produzentin hat bereits bei der Serie "Pose" mit Porter zusammengearbeitet und zeigt sich von dessen schauspielerischen Qualitäten wie auch menschlichen Eigenschaften beeindruckt.

Zu den bisher bestätigten Castmitgliedern gehören auch Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor und Ben Wang.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Suzanne Collins (62), das erst im März erschienen ist und sich als enormer Verkaufserfolg erwies. Der Film wird chronologisch zwischen dem Prequel "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" und der Original-Reihe mit Jennifer Lawrence (34) angesiedelt sein.

Die Regie übernimmt erneut Lawrence, der bereits das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" sowie die Teile zwei bis vier der Originalreihe inszenierte. Das Drehbuch stammt von Billy Ray. Als Produzenten fungieren Nina Jacobson und Brad Simpson. Der Film soll am 20. November 2026 in die Kinos kommen.