Glanz, Glamour und große Namen: Die Filmbranche feiert sich in München

In München stehen am Wochenende alle Zeichen auf Filmkunst. Zwischen Filmpreis und Filmball wird die Stadt jede Menge Prominenz sehen.

Am Freitag findet die 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises statt. (Archivbild)

München

München erstrahlt dieses Wochenende im Glanze des Films. Mit der Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitag (19 Uhr) und dem Deutschen Filmball am Samstag (18 Uhr) erwartet die Stadt viele prominente Gäste. Zu beiden Veranstaltungen werden zahlreiche Filmschaffende und Vertreter aus Politik und Medien erwartet, darunter Iris Berben, Moritz Bleibtreu und Uschi Glas.

Schon klar ist, wer bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises den Ehrenpreis bekommt: Schauspieler Florian David Fitz wird von Ministerpräsident Markus Söder ausgezeichnet, weil er mit Humor, Herz und Tiefgang Millionen Menschen erreiche und zugleich gesellschaftliche Verantwortung übernehme.

Filmball in München feiert Jubiläum

Gewürdigt werden daneben auch herausragende Leistungen in den Kategorien Darstellung, Regie und Drehbuch. Ehrenpreisträger früherer Jahre waren unter anderem Uschi Glas, Veronica Ferres und Michael "Bully" Herbig.

Ein weiterer Grund zum Feiern ist dann der glamouröse Deutsche Filmball am Samstag, der dieses Jahr 50. Jubiläum hat.

Der Filmball findet im Münchner Luxushotel "Bayerischer Hof" statt. Organisiert wird er von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio). Die Moderatoren Steven Gätjen und Nina Eichinger begleiten den Abend, der mit Auftritten der Stars am roten Teppich beginnt und mit Musik und Tanz bis in die Morgenstunden dauern soll.