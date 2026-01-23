AZ-Plus

Glanz, Glamour und große Namen: Die Filmbranche feiert sich in München

In München stehen am Wochenende alle Zeichen auf Filmkunst. Zwischen Filmpreis und Filmball wird die Stadt jede Menge Prominenz sehen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Freitag findet die 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises statt. (Archivbild)
Am Freitag findet die 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises statt. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa
München

München erstrahlt dieses Wochenende im Glanze des Films. Mit der Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitag (19 Uhr) und dem Deutschen Filmball am Samstag (18 Uhr) erwartet die Stadt viele prominente Gäste. Zu beiden Veranstaltungen werden zahlreiche Filmschaffende und Vertreter aus Politik und Medien erwartet, darunter Iris Berben, Moritz Bleibtreu und Uschi Glas.

Schon klar ist, wer bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises den Ehrenpreis bekommt: Schauspieler Florian David Fitz wird von Ministerpräsident Markus Söder ausgezeichnet, weil er mit Humor, Herz und Tiefgang Millionen Menschen erreiche und zugleich gesellschaftliche Verantwortung übernehme.

Filmball in München feiert Jubiläum

Gewürdigt werden daneben auch herausragende Leistungen in den Kategorien Darstellung, Regie und Drehbuch. Ehrenpreisträger früherer Jahre waren unter anderem Uschi Glas, Veronica Ferres und Michael "Bully" Herbig. 

Ein weiterer Grund zum Feiern ist dann der glamouröse Deutsche Filmball am Samstag, der dieses Jahr 50. Jubiläum hat. 

Der Filmball findet im Münchner Luxushotel "Bayerischer Hof" statt. Organisiert wird er von der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio). Die Moderatoren Steven Gätjen und Nina Eichinger begleiten den Abend, der mit Auftritten der Stars am roten Teppich beginnt und mit Musik und Tanz bis in die Morgenstunden dauern soll.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.