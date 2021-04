"Gladiator"-Nachfolger mit Chris Hemsworth geplant?

Geht es nach Insidern, sollen Russell Crowe und Chris Hemsworth angeblich darüber nachdenken, einen Nachfolger zu "Gladiator" zu drehen.

Rund 20 Jahre ist es her, dass Ridley Scotts (83) monumentale Historien-Action in die Kinos gekommen ist. Jetzt sprechen der damalige Hauptdarsteller Russell Crowe (56) und sein Kollege Chris Hemsworth (37) angeblich darüber, ob sie womöglich einen Nachfolger drehen können. Das sollen zumindest nicht näher genannte Insider verraten haben. Schon 2018 gab es allerdings Berichte, dass Scott an einem "Gladiator"-Sequel arbeite, obwohl der Blockbuster nicht wirklich Spielraum für eine Fortsetzung lässt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Könnte er Crowes Sohn spielen?

Angeblich soll Hemsworth derzeit versuchen, Crowe von einem Nachfolger zu überzeugen. Die beiden sollen laut des Berichts auch schon Ideen für ein Drehbuch ausgetauscht haben. Ursprünglich soll Hemsworths Ehefrau Elsa Pataky (44), die oftmals gescherzt habe, dass die Schauspieler Vater und Sohn sein könnten, das Vorhaben bei den beiden zementiert haben. Crowe glaube nach Angaben des Insiders, dass Hemsworth der einzige Schauspieler sei, der glaubwürdig seinen Sohn darstellen könnte.

Noch gibt es allerdings keinerlei Bestätigung, dass es diese Gespräche auch wirklich gegeben hat. Ob ein Sequel von "Gladiator" es tatsächlich jemals auf die Leinwand schaffen könnte, steht bisher in den Sternen. Fest steht nur, dass Crowe höchstwahrscheinlich neben seinem Kollegen in "Thor: Love and Thunder" zu sehen sein wird. Während der 37-Jährige wieder den Donnergott darstellen wird, soll Crowe eine kleine Rolle in dem Blockbuster einnehmen, wie mehrere US-Branchenblätter kürzlich berichtet haben.