"Ghosted": Im Trailer zum Apple-Film ghostet Ana de Armas Chris Evans

Zum starbesetzten neuen romantischen Action-Film "Ghosted" mit den Superstars Chris Evans (41) und Ana de Armas (34) . In dem Film, der auf dem Streamingdienst Apple TV+ erscheinen wird, kommen die Ereignisse ins Rollen, als de Armas' Figur Sadie den von Evans verkörperten Cole nach einem bezaubernden ersten Date ghostet. Der romantische Agenten-Film wird weltweit am 21. April auf Apple TV+ erscheinen, wie der am heutigen Tag veröffentlichte Trailer verrät.

Darum geht es in "Ghosted"

Der grundgute US-Amerikaner Cole (Evans) glaubt in der mysteriösen Sadie (de Armas) die Frau seiner Träume gefunden zu haben. Doch nach einem aus seiner Sicht ganz hervorragend verlaufenen ersten Date reagiert Sadie nicht mehr auf seine zahlreichen Textnachrichten. Davon überzeugt, dass sie füreinander bestimmt sein, reist Cole kurzerhand nach London - eine in seinen Augen große romantische Geste. Dort angekommen stellt er jedoch fest, dass Sadie in Wahrheit eine mit allen Wassern gewaschene CIA-Agentin ist.

Die Superstars Evans und de Armas stehen in "Ghosted" nicht zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Bereits im Netflix-Thriller "The Gray Man" (2022) und im Mega-Hit "Knives Out: Mord ist Familiensache" (2019) von Regisseur Rian Johnson (49) waren sie gemeinsam zu sehen. De Armas ist derweil oscarnominiert für ihre Performance im Netflix-Film "Blond", während Evans bekannteste Rolle wohl die des Captain America im Marvel Cinematic Universe gewesen sein dürfte.