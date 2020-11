Gerard Butler: Vierter Teil der "Fallen"-Reihe bestätigt

Es ist offiziell: Mit "Night Has Fallen" wird es einen vierten Teil der überaus erfolgreichen "Fallen"-Reihe geben. Auch Gerard Butler wird als Mike Banning wieder mit von der Partie sein.

Hollywood-Star Gerard Butler (50, ) hatte es bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Es wird einen vierten Teil seiner "Fallen"-Reihe geben. Der Action-Kracher wird den Namen "Night Has Fallen" tragen. Das berichtet .

Darin wird Butler erneut in die Rolle des Secret-Service-Agenten Mike Banning schlüpfen. Inszeniert wird der Streifen von Ric Roman Waugh (52), der bereits beim jüngsten Teil der Reihe "Angel Has Fallen" Regie geführt hat. Er wird gemeinsam mit Thriller-Spezialist Robert Mark Kamen (73, ) auch das Drehbuch verfassen. Gedreht werden soll in einem Studio-Komplex in Bulgarien.

Details zum Inhalt oder zu einem möglichen Kino-Start sind bislang aber nicht bekannt. Die drei Vorgänger "Olympus Has Fallen" (2013), "London Has Fallen" (2016) und (2019) hatten weltweit mehr als 520 Millionen Dollar eingespielt.