Gästelisteplätze für die Premiere von "Rehragout-Rendezvous" gewinnen

Am 10. August startet mit "Rehragout-Rendezvous" bereits der neunte Ebenhofer-Film in den Kinos. Wir verlosen eine Einladung für zwei Personen zur Premiere am 31. Juli im Mathäser Filmpalast. Jetzt mitmachen!

Im Jahr 2013 startete auf dem Filmfest München eine bayerische Erfolgsgeschichte. Der eigentlich nur fürs Fernsehen produzierte Eberhofer-Film "Dampfnudelblues" nach dem Roman von Rita Falk kam so gut an, dass er auch in den bayerischen Kinos gezeigt wurde und 600.000 Besucher erreichte. Der Rest ist bekannt. Schon im Folgejahr kam "Winterkartoffelknödel" in die Kinos und mittlerweile finden die sommerlichen Komödien aus dem fiktiven niederbayerischen Niederkaltenkirchen zuverlässig mehr als eine Million Zuschauer im ganzen Land.

München-Premiere mit und allen Stars wie Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp und Sigi Zimmerschied

Am 10. August startet mit "Rehragout-Rendezvous" bereits die neunte Verfilmung in den Kinos, der Roman war im Kalenderjahr 2021 in den Top Ten der meistverkauften Bücher im Land. Die München-Premiere des Films findet schon am 31. Juli statt – natürlich in Anwesenheit von Regisseur Ed Herzog, Produzentin Kerstin Schmidbauer, der Autorin Rita Falk und allen Stars der Reihe wie Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Sigi Zimmerschied.

Darum geht es im neuen Eberhofer-Film

Die Oma (Enzi Fuchs) hat plötzlich beschlossen, nicht länger in der Küche zu schuften und fortan keine leckeren Kuchen, Schweinebraten und Knödel mehr zuzubereiten. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn sie diesen Entschluss nicht an Weihnachten gefällt hätte. Wer soll sich denn jetzt um alles kümmern? Der Franz (Sebastian Bezzel) ist völlig überfordert, vor allem, weil ihm die Susi (Lisa Maria Potthoff) auch nicht helfen will. Denn als der Job als stellvertretende Bürgermeisterin verträgt sich nicht mit profanen Haushaltsarbeiten. Zu allem Übel ist auch noch der Steckenbiller Lenz verschwunden. Die Mooshammer Liesl befürchtet das Schlimmste und liegt Franz in den Ohren, dass er doch endlich eine Vermisstenanzeige aufnehmen soll. Weil weit und breit auch keine Leiche aufzufinden ist, steht der Eberhofer Franz mal wieder vor einem kniffligen Fall.

Im Prinzip könnte der Eberhofer auch in Norddeutschland oder in der Bretagne spielen. – Simon Schwarz

"Figuren wie den Metzger, die Oma oder die Polizisten gibt es auf der ganzen Welt. Wir sind alle Menschen und funktionieren mehr oder weniger psychologisch gleich, egal, wo wir sind", meint Simon Schwarz. Doch mit dem schrägen Humor von Regisseur Ed Herzog sind Rita Falks Romanverfilmungen anarchische Feiern der Niederbayerischen. Und so soll es bleiben.

Seien Sie bei der Premiere dabei