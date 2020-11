"Furiosa"-Cast: Chris Hemsworth Teil des "Mad Max"-Ablegers

Furiose Besetzung: Der "Mad Max"-Ableger "Furiosa" nimmt endlich Gestalt an. Mit Anya Taylor-Joy als junge Titelheldin und Chris Hemsworth an ihrer Seite.

Über vier Jahre ist es nun schon her, dass mit sechs Preisen zum Oscar-Abräumer wurde und Charlize Theron (45) als PS-Amazone Furiosa dem Titelhelden (Tom Hardy, 43) die Show stahl. Seither kursierten Gerüchte über einen Ableger des Action-Spektakels, der sich mit der Vorgeschichte von Furiosa beschäftigen würde - und diese Gerüchte haben sich .

Und damit nicht genug. Auch ein namhaftes Line-up an Hollywood-Stars wurde zeitgleich verkündet, das in dem Prequel in den Hauptrollen zu sehen sein wird. Die junge Version von Theron spielt demnach die - und "Glass"-Darstellerin Anya Taylor-Joy (24). Auch "Thor"-Star Chris Hemsworth (37) und Yahya Abdul-Mateen II (34, ) sollen laut des Berichts Teil des Casts sein. Ihre Rollen wurden jedoch noch nicht enthüllt. Sicher verzichtet werden muss auf Hardy als Max Rockatansky. Denn "Furiosa" spielt viele Jahre vor den Geschehnissen von "Fury Road" - folglich ist auch Theron außen vor.

Filmstudio Warner Bros. wird den Film produzieren, wie schon bei "Fury Road" zeichnet "Mad Max"-Urgestein George Miller (75) als Regisseur, Co-Autor und Produzent verantwortlich. Zu dieser frühen Phase der Produktion ist noch nichts über einen möglichen Kinostart bekannt.