"From the World of John Wick: Ballerina": Alles Wissenswerte zum Film

Ein neuer "John Wick"-Film startet, doch Keanu Reeves spielt nicht die Hauptrolle. Ana de Armas übernimmt vom schweigsamen Killer - und begibt sich ebenfalls auf einen grausamen Rachefeldzug.

Nach vier erfolgreichen Kinofilmen und der Prequel-Serie "The Continental" geht das "John Wick"-Franchise am 5. Juni auf deutschen Kinoleinwänden weiter. Im Actionkracher "From the World of John Wick: Ballerina" von Regisseur Len Wiseman (52) steht allerdings nicht mehr Superstar Keanu Reeves (60) im Zentrum der Handlung. Vielmehr übernimmt die unter anderem aus "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" bekannte Ana de Armas (37). Sie spielt die Figur Eve Macarro, die ähnlich wie zuvor John Wick grausame Rache nehmen will.

Darum geht es in "From the World of John Wick: Ballerina"

Der neue Spin-off-Film zur "John Wick"-Reihe spielt zeitlich zwischen "John Wick: Kapitel 3" und "Kapitel 4". Als einzige aus der Familie Macarro überlebt die junge Eve ein schreckliches Blutbad. Nun schwört sie auf Rache - und beginnt zu diesem Zweck bei den Ruska-Roma eine Ausbildung zur Killerin. Ihr Training erhält sie an einer Ballettakademie, die als Fassade für eine Attentäterschule sowie weitere kriminelle Unternehmungen dient. Im Anschluss an die harte Ausbildung unter der Direktorin (Anjelica Huston, 73) begibt sich Eve auf ihren gewohnt blutigen Rachefeldzug.

Intensive Vorbereitung für Actionkracher

Der bisherige "John Wick"-Hauptdarsteller Keanu Reeves war bekannt dafür, in jedem der bislang vier Kinofilme einen Großteil der Stunts, Schlägereien und Konfrontationen selbst auszuführen. Für Reeves bedeuteten die Dreharbeiten regelmäßig eine lange Leidenszeit und jede Menge blaue Flecken.

Dem stand auch die neue "John Wick"-Hauptdarstellerin Ana de Armas in nichts nach. Im Presseheft zum Actionfilm schildert die geborene Kubanerin, wie sie sich mit dem legendären 87Eleven-Stuntteam auf die "Ballerina"-Dreharbeiten vorbereitete. Die Stunt-Crew sorgte auch schon für die epischen Actionszenen in den vorherigen "John Wick"-Teilen.

De Armas absolvierte Krafttraining sowie minutiöse Stunt-Vorbereitungen, wobei die Action-Moves speziell auf die eigentlich zierlich wirkende Darstellerin zugeschnitten wurden. Blaue Flecken gab es so im Laufe der herausfordernden Dreharbeiten auch für de Armas mehr als genug.

Bekannte Gesichter und Neuzugänge

Neben der charismatischen Hauptdarstellerin bringt "From the World of John Wick: Ballerina" auch ein Wiedersehen mit Keanu Reeves, der gleich zwei Mal als John Wick im neuen Filmableger vorbeischaut und sich ein episches Duell mit de Armas' Eve liefert.

Außerdem zum Schauspiel-Ensemble gehören "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (56) und die bereits bekannten "John Wick"-Darsteller und Darstellerinnen Huston, Ian McShane (spielt erneut Winston, 82) sowie Lance Reddick (Charon).

Reddick, der bei Fans der "John Wick"-Reihe überaus beliebt war, verstarb tragischerweise am 17. März 2023 nur wenige Wochen nach Abschluss der Dreharbeiten. Somit markiert "Ballerina" den letzten Leinwandauftritt des "The Wire"- und "Lost"-Stars.

Den großen Gegenspieler von Ana de Armas' Eve verkörpert indes Gabriel Byrne (75). Der Star aus Filmklassikern wie "Die üblichen Verdächtigen" leiht dem Kanzler sein markantes Gesicht.