"Frankenstein"-Neuverfilmung: So sieht Jacob Elordi als Monster aus

Netflix hat die ersten Bilder zur "Frankenstein"-Verfilmung von Guillermo del Toro veröffentlicht. Darauf ist Jacob Elordi erstmals in der Rolle des Monsters zu sehen - wenn auch nur teilweise. Ein Maskenbildner verrät zudem, warum Elordi für ihn die perfekte Besetzung für die ikonische Figur ist.

Der erste Trailer zu Guillermo del Toros (60) "Frankenstein" ließ das Gesicht des Monsters noch im Verborgenen. Ein neu veröffentlichtes Szenenbild von Netflix gewährt nun einen genaueren Blick auf die von Jacob Elordi (28) verkörperte Kreatur - zumindest teilweise: Zu sehen sind seine wütend blickenden Augen und ein Stück der Nase, die von einer Narbe gezeichnet ist. Der Rest des Gesichts bleibt unter einem Tuch verborgen.

Ein weiteres Bild vom Set zeigt das Monster nackt auf einem Tisch kauernd - im Hintergrund steht Regisseur Guillermo del Toro, der gerade Oscar Isaac (46) Anweisungen gibt. Der Schauspieler übernimmt die Rolle des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Frankenstein. Das Gesicht seiner Schöpfung bleibt auch hier im Verborgenen.

Jacob Elordi als "perfekter Schauspieler für die Kreatur"

bezeichnete Guillermo del Toro Jacob Elordi als den "perfekten Schauspieler für die Kreatur" Frankensteins. Dabei stieß der Australier erst recht kurzfristig zu dem Herzensprojekt des Regisseurs: Nur neun Wochen vor Drehbeginn übernahm Elordi die Rolle von Andrew Garfield (41), der ursprünglich für die Figur vorgesehen war.

Jacob Elordi brachte eine ganz andere Physis in die Rolle ein: Der "Saltburn"-Star ist 1,96 Meter groß. Andrew Garfield misst nur 1,79 Meter.

Elordi erinnerte Maskenbildner an "Frankenstein"-Legende

"Die Sache mit Jacob ist, dass er einfach alles in sich vereint", schwärmte auch Maskenbildner Mike Hill im Gespräch mit "Vanity Fair". Besonders angetan war der Make-up-Künstler von Elordis Gangart. Zudem habe der Schauspieler "wirklich düstere Momente", in denen er sein Gegenüber intensiv beobachte. Elordis lange Wimpern erinnerten Hill sogar an die des legendären Boris Karloff (1887-1969), der in den 1930er-Jahren als Frankensteins Monster Filmgeschichte schrieb.

Jacob Elordi studierte zur Vorbereitung die Filme mit Boris Karloff genau. Zudem verriet der "Euphoria"-Darsteller, dass Guillermo del Toro ihm ein Buch über die Entwicklung von Babys gab. Schließlich muss das Monster nach seiner Erschaffung ganz ähnlich dazulernen.

Guillermo del Toros lange geplantes filmisches Baby basiert locker auf Mary Shelleys klassischem Roman von 1818. Auch die ersten beiden Verfilmungen mit Boris Karloff lieferten Inspirationen. Neben Elordi und Isaac gehören Mia Goth (31) und Christoph Waltz (68) zum Ensemble. "Frankenstein" startet im November 2025 bei Netflix.