Filmfestspiele von Cannes: Wim Wenders zeigt gleich zwei Filme

Das Programm der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes ist veröffentlicht worden. Mit dabei ist auch der deutsche Regisseur Wim Wenders - mit gleich zwei Filmen.

Wim Wenders (77) kehrt in diesem Jahr mit gleich zwei Filmen zurück zu den . Der deutsche Regisseur, der zuletzt 1984 mit "Paris, Texas" die Goldene Palme gewann, zeigt sein Werk "Perfect Days" im Wettbewerb. Der Dokumentarfilm "Das Rauschen der Zeit" wird in einem Special Screening vorgestellt.

Eröffnet wird das Festival von Johnny Depps (59) erstem Film seit drei Jahren, dem Historienfilm "Jeanne du Barry" der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn (46). Depps Verkörperung von König Ludwig XV. (1710-1774) ist seine erste große Rolle seit dem Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard (36).

Weitere große Namen bei den Filmen, die außer Konkurrenz laufen, sind Robert De Niro (79) und Leonardo DiCaprio (48), die in "Killers of the Flower Moon" von Martin Scorsese (80) zu sehen sind. Ein Comeback gibt es für Harrison Ford (80), der in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" erneut in seine Kult-Rolle des Peitsche-schwingenden Archäologen schlüpfen wird. Auch "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson (38) präsentiert seine neue Serie "The Idol" außer Konkurrenz.

Im Wettbewerb um die Goldene Palme stehen insgesamt 19 Filme, darunter "Asteroid City" von Wes Anderson (53) mit Scarlett Johansson (38). Todd Haynes (62) tritt mit seinem neuesten Werk "May December" an. Die Hauptrollen spielen Natalie Portman (41) und Julianne Moore (62). Und Regisseur Jonathan Glazer (58) zeigt seinen ersten abendfüllenden Spielfilm seit zehn Jahren, das Holocaust-Drama "The Zone of Interest" mit Sandra Hüller (44). Die "Toni Erdmann"-Darstellerin wird zudem im Film "Anatomie d'une chute" der französischen Filmemacherin Justine Triet (44) zu sehen sein.

Mehr Frauen als je zuvor im Wettbewerb

In diesem Jahr sind mit sechs Filmemacherinnen so viele Frauen wie nie zuvor im Wettbewerb vertreten. Neben Triet sind das Catherine Breillat, Ramata-Toulaye Sy, Kaouther Ben Hania, Jessica Hausner und Alice Rohrwacher.

Die 76. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes findet dieses Jahr vom 16. bis 27. Mai statt.