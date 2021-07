Filmfest München startet mit Söder und "Kaiserschmarrndrama"

In München dreht sich in den kommenden Tagen wieder alles um Kino und Film. Am Donnerstag (19.30 Uhr) wird das Filmfest München mit der Krimikomödie "Kaiserschmarrndrama" eröffnet. Als Ehrengäste werden Schauspieler und Schauspielerinnen wie Christine Neubauer, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff erwartet. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich angekündigt.

01. Juli 2021 - 01:59 Uhr | dpa

Szene der Krimikomödie "Kaiserschmarrndrama". © Bernd Schuller/Constantin Film Verleih/dpa/Archivbild