"Fifty Shades of Grey"-Regisseurin dreht Amy-Winehouse-Biopic

Über zehn Jahre nach ihrem Tod kommt jetzt der erste große Spielfilm über Amy Winehouse. "Fifty Shades of Grey"-Regisseurin Sam Taylor-Johnson wird mit dem Segen der Familie das Biopic "Back to Black" inszenieren. Die Filmemacherin hat Erfahrung mit Musiker-Biografien.

"Fifty Shades of Grey"-Regisseurin Sam Taylor-Johnson (55) dreht einen Film über das Leben von Amy Winehouse (1983-2011). Dies ". "Back to Black" soll der Titel des Biopics werden, wie ein Song und ein Album der 2011 verstorbenen Sängerin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seit dem Tod von Amy Winehouse im Alter von 27 Jahren plante Hollywood immer wieder eine Verfilmung ihres Lebens. So war unter anderem ein Film mit der schwedischen Lisbeth-Salander-Darstellerin Noomi Rapace (42) im Gespräch, zerschlug sich aber. 2015 kam immerhin die Doku "Amy" ins Kino. Sie gewann den Oscar als beste Dokumentation.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Amy Winehouses Vater verhinderte kürzlich einen anderen Film

Zuletzt wurde ein weiteres Doku-Projekt konkret. Halcyon Studios plante im Herbst 2021 die Verfilmung des Buchs "Saving Amy", das bereits 2010 erschienen war. Doch Mitch Winehouse (71), der Vater der Sängerin, ging gegen das Vorhaben vor. Der Nachlassverwalter seiner Tochter erklärte damals das Projekt für Nur er besitze die Rechte an den Bildern von Amy Winehouse. Außerdem plane Mitch Winehouse, der sich durch die Doku "Amy" negativ dargestellt fühlte, selber ein Biopic.

"Back to Black" von Sam Taylor-Johnson scheint nun dieser Film zu sein. Jedenfalls haben Amy Winehouses Nachlassverwalter dem Film angeblich ihren Segen gegeben. Eine Darstellerin für die Sängerin gibt es noch nicht.

Sam Taylor-Johnson: Erst John Lennon, jetzt Amy Winehouse

Sam Taylor-Johnson hat Erfahrung mit Filmen über große Musiker. Die Britin, die sich zuvor einen Namen als bildende Künstlerin gemacht hatte, drehte ihren ersten Kinofilm über John Lennon (1940-1980). In "Nowhere Boy" geht es um die jungen Jahre des späteren Beatles. Danach drehte sie mit "Fifty Shades of Grey" ihren ersten Film mit großem Budget.