"Fast & Furious": Jason Momoa ist im nächsten Teil dabei

Mit den Worten "Welcome, Jason Momoa. #F10" begrüßt die "Fast & Furious"-Familie einen neuen Star in ihren Reihen. Der Schauspieler wird neben Vin Diesel und Co. zu sehen sein.

29. Januar 2022 - 13:02 Uhr | (hub/spot)

Jason Momoa wird im nächsten Teil von "Fast & Furious" mitspielen. © Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

"Aquaman"-Star Jason Momoa (42) wird Teil des "Fast & Furious"-Franchises. : "Die 'Fast'-Familie wird immer größer. Willkommen, Jason Momoa. #F10". , dass Momoa sich in Verhandlungen zu "Fast and Furious 10" befindet. Demnach könnte der Schauspieler einer der Bösewichte des Films sein. Über die Handlung ist aber noch nicht viel bekannt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Regie soll wieder Justin Lin (50) führen. Er saß bereits bei fünf "Fast & Furious"-Filmen im Regie-Stuhl. Vin Diesel (54), Michelle Rodriguez (43), Tyrese Gibson (43), Chris "Ludacris" Bridges (44) und Sung Kang (49) kehren wohl für den zehnten Teil zurück, der im Frühjahr 2023 anlaufen soll. Charlize Theron (46), die in "Fast & Furious 9" und "Fast & Furious 8" dabei war, könnte ebenfalls erneut mit von der Partie sein. Kultur Royal

