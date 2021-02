"Fast & Furious 9": Erster langer Trailer veröffentlicht

Vin Diesel und seine Crew gehen wieder auf Actiontour. Der neue Trailer zu "Fast & Furious 9" zeigt neben schnellen Autos und coolen Sprüchen auch, worum sich Doms Abenteuer dieses Mal dreht: seinen vergessenen und ziemlich gefährlichen Bruder.

© 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

Vin Diesel und Michelle Rodriguez in "Fast & Furious 9".

Auch beim diesjährigen Super Bowl gab es einen kurzen Trailer zum neunten Teil der "Fast & Furios"-Reihe, jetzt wurde : Darin gibt es alles zu sehen, was das "Fast & Furious"-Herz verlangt: Action und Autos, einstürzende Häuser, heftige Stunts, coole Sprüche, brutale Szenen und Fahrzeuge, die seitwärts durch Schaufenster und ganze Geschäfte "sliden".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gefährliche Familienzusammenführung

Die Rahmenhandlung für all die Action bietet dieses Mal ein Bruder-Zwist, den wohl niemand hat kommen sehen. Dom Toretto (Vin Diesel, 53) muss sich den Sünden seiner Vergangenheit stellen - in Form seines vergessenen Bruders Jakob (John Cena, 43), der ein fähiger Auftragskiller, Meisterdieb und Hochleistungsfahrer ist und seinen Bruder offensichtlich töten will.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (youtube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter youtube über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Diesel und Cena spielen Michelle Rodriguez (42, "Lost"), Charlize Theron (45, ), Helen Mirren (75, "Die Queen") und Michael Rooker (65, ) mit. Regie übernimmt Justin Lin (49), der schon vier Teile der Filmreihe gedreht hat. Der neunte Teil hätte ursprünglich im Mai 2020 in den Kinos starten sollen, ist aufgrund der Corona-Pandemie aber um ein Jahr verschoben worden. Der Kinostart ist nun für den 27. Mai 2021 geplant.