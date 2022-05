"Fast & Furious 10": Rita Moreno spielt Vin Diesels Großmutter

Der Cast von "Fast X" ist um eine Legende Hollywoods reicher: Oscarpreisträgerin Rita Moreno wird Vin Diesels Bleifuß-Oma spielen!

Die Familie von Vin Diesels (54) "Fast & Furious"-Reihe wächst und wächst: Nachdem in Teil neun schon John Cena (45) als verlorener Bruder zum Cast stieß, wurde für die anstehende zehnte Ausgabe eine wahre Hollywood-Legende gewonnen, um Großmutter Toretto zu spielen: Oscarpreisträgerin Rita Moreno (90). Die frohe Kunde gab Diesel gemeinsam mit Moreno sowie "F&F"-Partnerin Michelle Rodriguez (43) in einem Video .

"Es war schon seit jeher mein Traum, mit Rita Moreno drehen zu dürfen", sagt Diesel. "Und die Tatsache, dass sie nun hier ist und meine Großmutter spielt, lässt meine Seele lächeln." Moreno ist ebenfalls begeistert darüber, mit nun 90 Jahren Teil des Action-Franchise zu sein: "Ich bin so aufgeregt, das wird so viel Spaß machen", ist sich der Star, dessen Karriere 1950 startete, sicher.

Nicht der einzige Neuzugang

Immer wieder postet Diesel auf Instagram exklusive Einblicke in die derzeit laufenden Dreharbeiten zu "Fast X". Neben den bereits bekannten Größen der Filmreihe stoßen im vorletzten Teil einmal mehr namhafte Stars zum Cast. Zusätzlich zu Moreno werden das unter anderem Brie Larson (32), Jason Momoa (42) und Alan Ritchson (39) sein.

Mit der unfassbaren Karriere von Rita Moreno kann jedoch keiner des vielköpfigen Ensembles mithalten. Die Puerto-Ricanerin steht seit über 70 Jahren vor der Kamera und ist eine von weltweit nur 16 Personen, die zum sogenannten EGOT-Kreis zählen. Soll heißen: Moreno konnte schon mindestens einen Emmy-, einen Grammy-, einen Oscar- sowie einen Tony-Award gewinnen. Den ersten Preis davon räumte sie bereits 1962 ab - den Goldjungen als "Beste Nebendarstellerin" im Musical "West Side Story".

Bis sie in "Fast X" bewundert werden kann, dauert es jedoch noch etwas. Mitte Mai 2023, also ziemlich genau in einem Jahr, soll der Streifen in die Kinos düsen.