Faschistisch? Nein, Wucht!: Der Dokumentarfilm „Einar Schleef - Ich habe kein Deutschland gefunden“

Ein Film porträtiert einen der irritierendsten und wuchtigsten Theatermacher: Einar Schleef. Jetzt wird er auch im Münchner Residenztheater auf großer Bühne gezeigt

Aus Archivmaterial ist ein Dokumentarfilm über einen berühmt-berüchtigten, großen, irritierenden Theaterregisseur entstanden: Einar Schleef, 1944 in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt geboren und 2001 in Berlin gestorben. „Einar Schleef - Ich habe kein Deutschland gefunden“ startet am Donnerstag, 5. November, im Kino. Jetzt wird er vorab am 1. November, im Residenztheater gezeigt.

AZ: Frau Prechtel, Einar Schleef gehört zu einem Typus des autoritären Regisseurs, den es heute kaum mehr gibt. In Ihrem Film wird Schleefs Ton gegenüber seinen Schauspielern als direkt und teilweise aggressiv gezeigt.

SANDRA PRECHTEL: Heute würde er allein wegen seiner ausufernden Arbeitszeiten Probleme bekommen, auch wegen der exzessiven Körperarbeit, die er von seinen Schauspielern eingefordert hat. Ich weiß aber von allen, mit denen ich gesprochen habe, dass nie etwas Grenzüberschreitendes passiert ist. Schleef hat auch alle seine Schauspieler gesiezt, selbst Martin Wuttke, mit dem er jahrzehntelang zusammengearbeitet hat. Schleef hat seine Schauspieler immer wieder nackt auftreten lassen, was die aber nie als übergriffig empfunden haben. Er hat sich einfach stark dafür interessiert, wie das Sprechen sich verändert, wenn man nackt, also völlig bloß dasteht.

Einar Schleef hat auch fotografiert. © Filmgalerie 451

Manche Kritiker haben seinen Regiestil für diktatorisch gehalten.

Von den Schauspielern habe ich ein anderes Bild gespiegelt bekommen. Das wurde ihm von außen angeheftet, weil manche dachten: Wenn alle auf der Bühne so martialisch agieren, muss Schleef selbst ein martialischer Typ sein. Ich habe eine Szene im Film gelassen, wo er tatsächlich wahnsinnig zornig gegenüber einem Schauspieler wird. Das erzählt aber vor allem etwas über die Unbedingtheit, die Schleef von sich und seinen Schauspielern eingefordert hat. Martin Wuttke sagt auch, dass es bei Schleef kein Leben neben dem Theater gab. Schleef hat ja auch alles verwertet, er hat sein Leben zur Kunst gemacht.

Er hat das Regieführen aber nie gelernt.

Ja, er war ein totaler Autodidakt. Er hat aber zuvor Malerei und Bühnenbild an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert und dann als Bühnenbildner gearbeitet. Und dabei gleich auch die Regie mit übernommen. Die Bühnenbilder und Kostüme für seine Inszenierungen hat er alle selbst geschaffen. Wobei das meistens leere, kahle Räume waren.

Das Filmplakat © Filmgalerie 451

Die Fotos und Super-8-Filme, die man in Ihrem Film sieht, sind alle von ihm?

Ja. Nachdem Schleef in den Westen gezogen ist, war er eine Zeit lang an der Filmhochschule in Berlin eingeschrieben. Es ist aber bekannt, dass er fast nie dort war, sondern sich vor allem das Equipment gegriffen hat, um unter anderem bei sich in der Wohnung zu filmen. Dabei sind ganz privatistisch-absurde Detailbeobachtungen entstanden, man sieht zum Beispiel die Abflussrohre in seiner Wohnung. Er hat auch das West-Berlin der Achtziger großartig eingefangen. Große Filme sind dabei aber nicht entstanden, das war eher so eine Phase. Er hat viel kontinuierlicher fotografiert.

Das Gegenteil vom Talkshow-Gerede

Und gemalt. Ein Auslöser für Ihren Film war, dass Sie riesige Deutschland-Gemälde von ihm in einem leerstehenden Karstadt-Gebäude in Halle gesehen haben.

Ich habe dort einen Film von mir gezeigt und entdeckte zufällig diese Ausstellung. Ich war überwältigt. Diese Gemälde haben eine immense Wucht und Größe. Ich habe mir daraufhin einen Fotoband von ihm gekauft. Als junger Mann hat Schleef seine Heimat Sangerhausen in Sachsen-Anhalt fotografiert und kombinierte diese Bilder mit eigenen tollen Texten. Es ging dabei nicht darum, nostalgische Erinnerungen an eine behütete Kindheit festzuhalten, sondern den Schrecken seines Elternhauses. Er hatte eine harte Kindheit, sein Vater hat ihn verprügelt und seine Mutter ihn nicht davor beschützt. Der Bildband zeigt weniger die Menschen als eine fast archaische Welt und dokumentiert Schleefs große Liebe zu der Landschaft, aus der er kommt: Die goldene Aue. Mit den Menschen dort hielt Schleef es aber nicht aus.

Einar Schleef hat auch gemalt. © Filmgalerie 451

Ihr Film erklärt seinen robusten Charakter, seinen rauen Umgangston aus dieser Herkunft heraus.

Ich glaube, ich habe den Film auch deswegen gemacht, weil diese Sprache genau das Gegenteil von dem Talkshow-Gerede ist, an das wir uns heute so gewöhnt haben. Er hat auf diese schroffe, direkte Art geredet und war Stotterer, das heißt, die Sprache sperrte sich ihm so sehr, dass er gezwungen war, wenige Worte zu machen. Es hat ihn sehr verstört, wie die Leute im Westen geredet haben. Er meinte, da wird gepflegt über Kultur gesprochen, aber letztlich gibt es keine richtige Berührung. Schleef selbst hat neben der schroffen aber auch eine sehr zarte Seite.

Der Untertitel Ihres Films, „Ich habe kein Deutschland gefunden“, weist auf sein Außenseitertum hin. Darauf, dass er nirgends eine Heimat gefunden hat, weder in Ost- noch in Westdeutschland.

Das Stottern hat ihn bereits als Kind zum Außenseiter gemacht, es gab dadurch auch schon früh eine Art von Heimatlosigkeit im eigenen Körper. Dazu kommt das Fremd-Sein in der Familie, in Sangerhausen. Als Schleef nach Ost-Berlin ging, gab es dort eine Bohème mit Künstlern wie Heiner Müller. Da gehörte er zwar schnell dazu, aber er blieb dennoch immer der aus der Provinz. Am extremsten war sicherlich die Fremdheitserfahrung nach seiner Flucht 1976 in den Westen. Wie Schleef über unsere Gesellschaft spricht, über die innere Unfreiheit der Gedanken, den Konformitätsdruck im Westen, finde ich sehr zeitgemäß. Was er wohl über unsere heutige Zeit sagen würde! Im Westen hat er dann erstmal zehn Jahre lang kein Theater gemacht und fing an, zu schreiben.

1986 gab er dennoch seinen Einstand als Hausregisseur am Schauspiel Frankfurt mit „Mütter“, einem Stück, in dem er zwei antike Stücke kombinierte. Dabei arbeitete er mit einem Frauenchor. Der Chor sollte auch im Westen zu seinem Markenzeichen werden. Was etwas Sozialistisches an sich hat?

Es gibt diesen Spruch, dass Schauspieler im Westen ihre Rolle „privatisieren“. Schleef hat aber darauf gedrängt, dass die Schauspieler ihr eigenes Selbst hinter sich lassen, dass sie sich in Figuren verwandeln, wobei ihn die Psychologie einer Figur wenig interessiert hat. Es ging ihm um die Präsenz, um das Individuum, das der Gemeinschaft gegenübersteht. Für „Mütter“ hat er per Anzeige fünfzig Laiendarstellerinnen gesucht und aus ihnen einen „Hausfrauenchor“ gemacht. In der antiken Vorlage geht es darum, dass die Mütter ihre gefallenen Söhne beerdigen wollen. Die haben dann zu fünfzigst gegen eine eiserne Wand geschlagen und zwanzig Minuten lang Klagegesänge angestimmt.

Schleef 1995 im Berliner Ensemble. © imago/DRAMA-Berlin.de

Das Publikum brüllt: "Aufhören!"

Was nicht alle im Publikum amüsiert hat.

Ich habe die Inszenierung auf Video gesehen und man hört die Reaktionen der Zuschauer und zwar sehr laut. Einige brüllten, dass das aufhören soll! Schleef wollte sein Publikum herausfordern. Theater war für ihn keine Form der Unterhaltung. Das antike Theater hat ja eine religiöse Dimension. Da gibt es ein kathartisches Element, das ist ein tiefes körperlich-seelisches Erlebnis, eine psychische Abreaktion. Die bürgerlichen Kritiker haben damals getobt. Die meinten, der bringt wieder faschistische Ästhetik auf unsere Bühnen. Das Individuum wird zermalmt, das sei menschenverachtend.

Wollte Schleef diese Reaktionen nicht auch auslösen?

Diese Kritik hat ihn sehr beschäftigt, er hat sich vernichtet gefühlt. In Ostberlin ist er bereits so angeeckt, dass er keine Aufführungsmöglichkeiten mehr bekommen hatte. Deswegen ist er auch in den Westen. Dort ist ihm erstmal das Gleiche passiert. Ich denke aber auch, er wäre enttäuscht gewesen, wenn er nur braven Applaus bekommen hätte. Er wollte starke Er wollte starke Reaktionen auslösen.

Regisseurin Sandra Prechtel: Die 57-jährige Münchnerin studierte Literatur- und Filmwissenschaft an der LMU, war freie Autorin für die „SZ“, den „Freitag“ und die „Zeit“. Sei 2004 ist die Wahlberlinerin Dokumentarfilmerin. Ihre Filme „Roland Klick“, „Liebe Angst“ und jetzt „Einar Schleef“ hatten jeweils Premiere auf der Berlinale und gewannen zahlreiche Preise. © Matthias Wehnert/Imago

Und er hat sie bekommen. Im Film zeigen Sie Aufnahmen berühmter Inszenierungen, zum Beispiel Jelineks „Ein Sportstück“ am Burgtheater. Sie markieren aber weder Zeiten noch Orte und kombinieren frei das Bild- mit dem Audiomaterial, wodurch ein poetischer Raum entsteht.

Das ist natürlich super, wenn man das als „poetischen Raum“ begreift. Ich wollte nun mal nur mit dem vorhandenen Archivmaterial arbeiten. Die poetischen Räume entstehen durch die Entkoppelung von Bild und Ton, aber das musste ich auch so machen, weil die Super-8-Filme tonlos waren und die Fotos von Schleef sind natürlich auch ohne Ton. Insofern musste und wollte ich mir auch die Freiheit nehmen, das neu zu kombinieren. Der Film ist meine Fiktion über Schleef. Gleichzeitig habe ich versucht, aus seinem Kopf, seinem Blick heraus zu erzählen. So habe ich das immer begriffen: Ich mache einen Film über Schleef, wie er die Welt sieht. Dabei habe ich in Kauf genommen, dass man vielleicht manchmal etwas „lost“ ist. Aber die meisten, die den Film bisher gesehen haben, sprachen von einer Sogwirkung._ndscape

Ein bisschen „lost“ zu sein, passt ja vielleicht auch gut zu Schleef.

Stimmt. Das ist doch ein feiner Effekt, wenn diese Verlorenheit Schleefs sich auf einen selbst überträgt.

Der Film „Einar Schleef - Ich habe kein Deutschland gefunden“ (D, 93 Min.) wird Sonntag, 1. November, 18.30 Uhr, im Residenztheater gezeigt (15 Euro, Abendkasse). Im Anschluss Publikumsgespräch mit Sandra Prechtel. Sie ist zudem am 8. November, 20 Uhr bei einer Vorstellung im Theatiner