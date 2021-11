"Eternals" lüftet Geheimnis: Das bedeuten die Post-Credit-Szenen

Bei einem Marvel-Film gilt auch während des Abspanns: sitzen bleiben! In "Eternals" lohnt sich die Geduld gleich doppelt. Achtung. Spoiler!

Spoiler-Alarm: Neue Charaktere fürs MCU

In den kurzen Szenen nach dem Film stellt "Eternals" vier weitere Figuren vor. Diese könnten in Phase vier des Marvel Cinematic Universe (MCU) noch eine große Rolle spielen. Dabei ist das Team der Eternals schon voller Helden: Sersi (Gemma Chan), Ikaris (Richard Madden), Sprite (Lia McHugh), Ajak (Salma Hayek), Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Druig (Barry Keoghan), Phastos (Brian Tyree Henry), Makkari (Lauren Ridloff) und Gilgamesh (Ma Dong-seok) sind neu dabei. Für einige von ihnen könnte das Leinwand-Abenteuer auch weitergehen, wie das Ende von "Eternals" ebenfalls verrät...

Dazu kommt ein weiterer Superstar, wie die Mid-Credit-Szene zeigt: Harry Styles! Er kommt als Eros, alias Starfox, ins MCU. Sein kurzer Auftritt am Ende von "Eternals" spielt einige Zeit nach den Ereignissen des Films. Druig, Makkari und Thena haben die Erde in ihrem Raumschiff, der Domo, verlassen. Sie suchen nach weiteren Eternals, als plötzlich ein Kobold-ähnliches Wesen erscheint. Gefolgt von Eros, der nicht nur den Plan der Eternals kennt, sondern ihnen auch helfen will. Eros, selbst ein Eternal, ist außerdem der Bruder von Thanos - im Gegensatz zu diesem gilt er aber als lebenslustiger Geselle und Womanizer.

Eros' Begleiter auf der Domo ist Pip der Troll. In den Comics verfügt er Berichten zufolge über die Fähigkeit zur Teleportation. Das könnte auch erklären, wie er, mächtig angeheitert, zusammen mit Eros auf das Raumschiff gelangt.

Der "Black Knight" ist da

Kit Haringtons Figur Dane Whitman taucht in "Eternals" zunächst in einer Nebenrolle auf. Er ist mit Sersi liiert, der er bereits während des Films zu erklären versucht, dass seine Familiengeschichte etwas komplizierter ist. Viel weiter kommt er aber nicht. Erst in der End-Credit-Szene wird klar, was er andeutete. Dane Whitman läuft nervös durch ein Arbeitszimmer, bis er eine alte Truhe auf einem Schreibtisch öffnet. Darin befindet sich ein Schwert, das magische Kräfte zu haben scheint.

Harington wird wohl zukünftig als "Black Knight" im MCU für Wirbel sorgen. Zuvor trug diesen Titel, der seit Jahrhunderten existiert, in den Comics Danes Onkel Nathan Garrett. Sersi bittet Dane in "Eternals", sich mit seinem Onkel auszusöhnen... Das Schwert, das sich in der Truhe befindet, ist wohl die mächtige, aber auch mit einem Fluch belegte Schwarze Klinge, das "Ebony Blade".

Am Ende der Szene mit Harington ist außerdem eine Stimme aus dem Off zu hören. Sie fragt den zögernden Dane, ob er bereit sei. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Blade handeln - gespielt von Mahershala Ali. Dass der Schauspieler in die Rolle schlüpft, wurde 2019 angekündigt. Ziehen die beiden Helden also bald zusammen los? Die MCU-Zukunft wird es zeigen.