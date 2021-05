"Eternals": Angelina Jolie im ersten Trailer zur neuen Marvel-Action

Ende des Jahres soll mit "Eternals" Chloé Zhaos neuer Marvel-Film erscheinen. Im ersten Trailer sind unter anderem Salma Hayek, Angelina Jolie und Kit Harington zu sehen.

Nur noch wenige Monate, dann erobern neue Helden in "Eternals" das Marvel Cinematic Universe (MCU). Am 24. Mai wurde auch ein erster, bildgewaltiger .

Der Vorschauclip bietet einen ersten ausführlichen Blick auf das, was Marvel-Fans ab dem 4. November 2021 im Kino erwartet. Zu sehen sind zahlreiche Hollywood- und Serien-Stars, darunter Angelina Jolie (45), Salma Hayek (54), Richard Madden (34), Kumail Nanjiani (43), Kit Harington (34), Gemma Chan (38), Lauren Ridloff (43) und Brian Tyree Henry (39).

Darum soll es gehen

Regie führt Chloé Zhao (39), die zuletzt bei den Oscars Filmgeschichte geschrieben hat. Ihr Film "Nomadland" war der große Abräumer des Abends. Als erste Asiatin und erst zweite Frau überhaupt wurde Zhao für die beste Regieleistung geehrt. Ihre Kollegin Kathryn Bigelow (69) konnte 2010 mit "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" den Regie-Oscar gewinnen.

Im kommenden Blockbuster "Eternals" dreht sich alles um uralte Außerirdische, die im Geheimen seit tausenden Jahren auf der Erde leben. Der Film knüpft an die Ereignisse aus "Avengers: Endgame" an. In heißt es weiter, dass eine unerwartete Tragödie dazu führt, dass sie sich vereinen müssen, um den ältesten Feind der Menschheit, die Deviants, zu bekämpfen.