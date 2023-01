"Es war so toll": Josh Duhamel schwärmt von "Profi"-Co-Star J.Lo

In der neuen Action-Komödie "Shotgun Wedding" wollen Jennifer Lopez und Josh Duhamel heiraten. Wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news bestätigen, ist das nicht so leicht wie gedacht.

Jennifer Lopez (53) und Josh Duhamel (50) haben beide im Jahr 2022 geheiratet. Die Sängerin gab Schauspieler Ben Affleck (50) das Jawort, Duhamel ging mit der ehemaligen Miss World America Audra Mari (29) den Bund der Ehe ein. Jetzt heiraten Lopez und Duhamel erneut - in "Shotgun Wedding". In der Action-Komödie, die ab dem 19. Januar in den deutschen Kinos läuft, werden die beiden vor ihrer Hochzeit noch einmal ordentlich auf die Probe gestellt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprechen die beiden über die schwierigsten Szenen und darüber, ob sie ihren Filmfiguren ähneln. Außerdem verraten sie, wie es war, mit den "Legenden" Sônia Braga (72) und Jennifer Coolidge (61) zusammenzuarbeiten.

Unter dem englischen Begriff "Shotgun Wedding" versteht sich im herkömmlichen Sprachgebrauch eine Hochzeit, die nicht ganz freiwillig und meist aufgrund einer Schwangerschaft stattfindet. Das ist in dem neuen Film von Regisseur Jason Moore ("Pitch Perfect") nicht der Fall. Denn im wahrsten Sinne des Wortes müssen sich die Hauptfiguren Darcy (Lopez) und Tom (Duhamel) mit Waffen rüsten. Ihre geplante Traumhochzeit in einem tropischen Urlaubsparadies wird von Piraten überfallen, die die Gäste als Geisel nehmen. In voller Hochzeitsmontur versucht das verzweifelte Paar, die Hochzeitsgäste zu retten. Dabei kommt es zu einigen Actionszenen und lustigen Auseinandersetzungen mit den Piraten.

Jennifer Lopez meistert Action-Szenen im Tüll-Horror

Sei es eine Verfolgungsjagd mit dem Golfcart, ein Ritt mit der Zipline oder ein Balance-Spiel mit einer Handgranate: J.Lo meistert fast alle ihre Szenen in "Shotgun Wedding" in einem glamourösen Hochzeitskleid. "Das war nicht einfach, es war echt hart. Das Kleid war so voluminös. Das Lustige daran ist: Es ist das Gegenteil von dem, was meine Figur Darcy wollte und dann bleibt sie auch noch darin stecken - am schlimmsten Tag ihres Lebens. Es war wirklich sehr unbequem", erklärt die 53-Jährige. Dennoch macht Lopez bei all ihren Action-Szenen eine gute Figur.

Darcy und Tom könnten nicht unterschiedlicher sein. Während die Braut eher sorglos ist und am liebsten keine große Trauung hätte, ist der Bräutigam stets besorgt und möchte die perfekte Hochzeit feiern. Kurz vor der Vermählung kommt es deshalb zum Streit zwischen den beiden. Duhamel gibt zu, im echten Leben nicht so perfektionistisch wie Tom zu sein: "Manchmal bin ich nicht so strukturiert." Bei seiner eigenen Hochzeit habe Ehefrau Audra Mari das Ruder übernommen. Nachdem sie "Shotgun Wedding" zu Gesicht bekommen habe, habe sie ihn scherzhaft gefragt: "Wieso kannst du nicht wie der Typ im Film sein? Für die Hochzeit mit J.Lo konntest du alles planen, aber nicht mit mir."

Daheim gibt J.Lo gerne "die Führung ab"

Lopez, die die entspannte Darcy mimt, ist privat sowohl perfektionistisch als auch sorglos, wie sie verrät. "Manchmal bin ich, was meinen Job angeht, sehr perfektionistisch. In meinem normalen Leben bin ich dann etwas lockerer. Ich bin nicht diejenige, die gerne Pläne schmiedet. Oft lasse ich mich einfach treiben", sagt sie. In ihrer Arbeit sei Struktur gefordert. Deshalb gebe sie daheim gerne "die Führung ab".

Die Hochzeitsentourage hat sich in "Shotgun Wedding" auf den Philippinen eingefunden. Eigentlich wurde der Film aber in der Dominikanischen Republik gedreht. "Der Cast, die Crew, die Dominikaner waren alle großartig", erinnert sich Duhamel an die Dreharbeiten 2021 zurück. Allgemein sei es einer seiner "angenehmsten" Jobs bisher gewesen. Dazu habe vor allem seine Filmpartnerin beigetragen. " Es war so toll, mit Jennifer zusammenzuarbeiten, sie ist ein richtiger Profi", schwärmt der 50-Jährige.

Die Arbeit mit "Legenden": Eine Ehre für Duhamel und Lopez

Zu den Hochzeitsgästen zählen auch die beiden Schwiegermütter Renata und Carol, gespielt von der brasilianischen Schauspielerin Sônia Braga ("Gabriela") und der kürzlichen Golden-Globe-Gewinnerin Jennifer Coolidge ("The White Lotus"). Vor allem die Darbietung der beiden hebt die Komödie auf ein neues Level. Die verbitterte Renata sorgt mit ihren derben Aussagen für Lacher, während die naive Carol das Publikum mit ihrer liebenswerten Art amüsiert. "Sie sind zwei Legenden. Wir hatten so ein Glück, dass sie unsere Mütter gespielt haben. Sie waren so toll und haben eine andere Würze reingebracht", zeigt sich Lopez dankbar. Auch abseits vom Set seien die beiden "großartig" gewesen, betont sie zudem.

"Shotgun Wedding" ist eine Produktion von Lionsgate und Amazon Studios. Neben Lopez, Duhamel, Braga und Coolidge sind auch Lenny Kravitz (58), Cheech Marin (76) und Callie Hernandez (34) zu sehen. Ab dem 19. Januar läuft "Shotgun Wedding" in den deutschen Kinos, danach ist der Spaß ab dem 27. Januar bei Amazon Prime Video zu bewundern.