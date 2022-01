Erstes Foto von DeWanda Wise in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Ein neues Filmfoto zeigt DeWanda Wise in ihrer Rolle in "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Die Schauspielerin "kann es nicht erwarten", ihre Figur zu präsentieren.

"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" gibt einen ersten Vorgeschmack auf DeWanda Wise (37) in ihrer Rolle. teilte nun ein Filmfoto, auf dem die Schauspielerin an der Seite von Hauptdarsteller Chris Pratt (42) zu sehen ist. "Feurig, erbittert und bereit für einen Kampf. Willkommen zur Party, DeWanda Wise", wird sie mit dem Beitrag in Empfang genommen.

Welche Rolle Wise verkörpern wird, ist noch nicht klar - auch der Name ihrer Figur wurde noch nicht bekannt gegeben. Die 37-Jährige postete das Foto und schrieb dazu: "Sie ist eure einfallsreiche, lückenhafte, Abenteuer liebende, neueste mesozoische Heldin. Kann es nicht erwarten, sie euch in fünf Monaten vorzustellen."

"Ein neues Zeitalter" verspricht auch alte Gesichter

Während Wise eine der Newcomerinnen im neuen "Jurassic World"-Streifen ist, kehren einige Stars der Reihe in ihre Rollen zurück. Neben Pratt als Owen Brady ist auch Bryce Dallas Howard (40) wieder als Claire Dearing mit von der Partie. Auch Jeff Goldblum (69), Laura Dern (54) und Sam Neill (74), die bereits in den originalen "Jurassic Park"-Filmen aus den 90ern mitspielten, werden im neuen Blockbuster zu sehen sein.

"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" soll planmäßig am 9. Juni in den deutschen Kinos anlaufen.