Erster Trailer zu "Stromberg - Wieder alles wie immer"

New Work? Nicht mit Bernd Stromberg! Der erste Trailer zum neuen Kinofilm ist da und gibt einen ersten Einblick in "Stromberg - Wieder alles wie immer". Zudem ist bereits bekannt, wann der Film ins Kino kommt.

Zehn Jahre nach dem ersten Kinofilm und mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem TV-Debüt kehrt Bernd Stromberg auf die große Leinwand zurück - und bringt das Bürochaos gleich mit. Jetzt gibt es zum langersehnten Comeback und auch einen Termin für den Kinostart der Fortsetzung. "Stromberg - Wieder alles wie immer" kommt am 4. Dezember 2025 in die deutschen Kinos.

Reunion mit vielen alten Bekannten

Mit scharfer Zunge, peinlichen Sprüchen und politisch maximal unkorrektem Verhalten meldet sich Christoph Maria Herbst (59) in seiner Kultrolle als Bürotyrann Bernd Stromberg zurück. Im neuen Film geht es um ein großes Wiedersehen der einstigen Belegschaft der Capitol-Versicherung. Dabei treffen zahlreiche alte Bekannte aufeinander, darunter Bjarne Mädel als Berthold "Ernie" Heisterkamp, Diana Staehly und Oliver Wnuk als Tanja und Ulf Steinke sowie Milena Dreissig als Jennifer Schirrmann.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Was als nostalgische Reunion beginnt, wird schnell zu einem Desaster aus gekränkten Egos, alten Rechnungen und neu entfachtem Bürokrieg. Denn auch wenn sich die Arbeitswelt verändert hat: Stromberg bleibt Stromberg. Oder wie es in einer Pressemitteilung heißt: "Heute ist alles noch viel schlimmer ..."

Hinter der Kamera stand erneut Regisseur Arne Feldhusen, das Drehbuch stammt von Ralf Husmann, der auch als Produzent beteiligt ist. Produziert wurde der Film von MadeFor Film in Zusammenarbeit mit Prime Video, SevenPictures für ProSieben sowie Banijay Media Germany.

"Stromberg" lief erstmals 2004 im TV

Ursprünglich lief die beliebte Comedy-Serie "Stromberg" von 2004 bis 2012 bei ProSieben. Die als Mockumentary konzipierte Serie basiert auf dem britischen Erfolgshit "The Office". Im Februar kam "Stromberg - Der Film" als Abschluss der in fünf Staffeln erzählten Geschichte in die Kinos.