Erster Trailer zu "Avatar: Fire and Ash" ist endlich da

Nach langem Warten ist der erste Trailer zu "Avatar: Fire and Ash" endlich online und verspricht ein weiteres episches Sci-Fi-Abenteuer. James Cameron entführt uns zurück auf den atemberaubenden Mond Pandora - doch diesmal droht nicht nur ein Krieg mit den Menschen.

"Avatar: Fire and Ash" kommt am 17. Dezember 2025 in die deutschen Kinos.

Das Warten hat ein Ende: Die ersten bewegten Bilder zu "Avatar: Fire and Ash" sind da. Nachdem bereits exklusiv vor Vorstellungen von "The Fantastic Four: First Steps" im Kino zu sehen gewesen war, bekommen nun auch alle anderen einen Vorgeschmack auf das dritte Kapitel der monumentalen Science-Fiction-Saga von Regisseur James Cameron (70).

Während zwischen dem ersten "Avatar"-Film (2009) und dessen Fortsetzung "The Way of Water" (2022) dreizehn Jahre lagen, sind dieses Mal nur drei vergangen. Der dritte Teil der Reihe kommt am 17. Dezember 2025 in die Kinos und könnte einer der größten Blockbuster des Jahres werden.

Der Trailer zeigt einmal mehr die atemberaubende Schönheit des fiktiven Mondes Pandora - üppige Wälder, schwebende Felsen und fantasievolle Kreaturen. Doch die Idylle trügt: Eine neue, düstere Bedrohung braut sich zusammen. Der Konflikt zwischen Mensch und Na'vi eskaliert weiter, aber diesmal scheint auch unter den Na'vi selbst Uneinigkeit zu herrschen.

Darum geht es in "Avatar: Fire and Ash"

Im Zentrum der Handlung stehen erneut Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña), die nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes versuchen, ihre Familie zu schützen. Wie der Titel bereits verrät, ist nach Teil 1 (Erde) und Teil 2 (Wasser) nun das nächste Element an der Reihe. Sie treffen auf das sogenannte Asche-Volk, einen Na'vi-Stamm, der laut Regisseur Cameron eine dunklere Seite der sonst als naturverbunden dargestellten Pandora-Bewohner verkörpert.

Franchise mit Superlativen

Bereits der erste "Avatar" brach sämtliche Rekorde: Mit 2,923 Milliarden Dollar ist er nach wie vor der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Auch "The Way of Water" spielte über 2,3 Milliarden Dollar ein. In der Schweiz landete der erste Teil mit knapp 1,2 Millionen verkauften Tickets auf Rang 4 der ewigen Kinocharts. Teil zwei folgt mit rund 1,03 Millionen Tickets auf Platz 9.

Ob "Avatar: Fire and Ash" an diesen Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die bildgewaltige Vorschau lässt auf ein weiteres visuelles Meisterwerk schließen - in 3D und mit der gewohnten emotionalen Wucht. Trotz der epischen Ausmaße des neuen Trailers ist dies nicht das Ende der Avatar-Saga. James Cameron plant weiterhin mit "Avatar 4" und "Avatar 5".