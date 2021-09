Erster "Red Notice"-Trailer mit Johnson, Gadot und Reynolds

Netflix hat am Donnerstag einen ersten Teaser-Trailer zum Action-Film "Red Notice" veröffentlicht. In den Hauptrollen sind Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds zu sehen.

© © 2021 Netflix, Inc.

Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne "The Rock" Johnson (v.l.) in "Red Notice".

In "Red Notice" prallen ein FBI-Profiler und zwei Kunstdiebe aufeinander. Netflix hat für seinen neuen Action-Film mit Dwayne "The Rock" Johnson (49), Gal Gadot (36) und Ryan Reynolds (44) am 2. September einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. Auch die Stars .

Der Teaser zeigt, dass sich Filmfans auf jede Menge Action und Explosionen - aber auch auf komödiantische Einlagen - freuen können. "Red Notice" wird dann weltweit ab 12. November auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. Neben den drei Mega-Stars spielen unter anderem auch Ritu Arya (31) und Chris Diamantopoulos (46) mit. Das Drehbuch stammt von Rawson Marshall Thurber (46), der auch Regie geführt hat.

Worum geht es in "Red Notice"?

FBI-Profiler John Hartley (Johnson) wird eingeschaltet, als Interpol eine "Red Notice", einen weltweiten Haftbefehl, erlässt. Hartley ist auf der Suche nach "The Bishop" (Gadot), der meistgesuchten Kunstdiebin der Welt. Um sie zu schnappen, sieht er sich dazu gezwungen, mit einem anderen Kunstdieb, Nolan Booth (Reynolds), zusammen zu arbeiten. Ein Verfolgungsjagd rund um den Globus entbrennt.