Erste Rolle nach Gerichtsstreit: Blake Lively dreht wieder

Blake Lively steht nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Justin Baldoni bald wieder vor der Kamera. Die "Nur noch ein einziges Mal"-Darstellerin spielt in der romantischen Komödie "The Survival List" die Hauptrolle.

Zum ersten Mal seit dem international viel beachteten Rechtsstreit rund um die Verfilmung des Bestsellers "Nur noch ein einziges Mal" steht Blake Lively (37) bald wieder vor der Kamera. Die Schauspielerin übernimmt eine Rolle in der kommenden romantischen Komödie "The Survival List", .

Darum geht es in "The Survival List"

Blake Lively übernimmt in "The Survival List" die Hauptrolle der Realityshow-Produzentin Annie. Eigentlich soll sie mit dem Survival-Experten Chopper Lane zusammenarbeiten - doch auf dem Weg zu den Dreharbeiten stranden beide auf einer abgelegenen Insel. Schnell kommt ans Licht: Lane ist kein Experte, sondern ein Schwindler. Nun liegt es an Annie, das Überleben zu sichern.

"Gezwungen zusammenzuarbeiten, entdecken sie nach und nach eine unerwartete Chemie zwischen ihnen", heißt es in der offiziellen Beschreibung des Films.

Blake Lively wird in "The Survival List" nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als Produzentin fungieren. In dieser Funktion wird ihr der "Wicked"-Produzent Marc Platt (68) zur Seite stehen. Ein Regisseur oder ein Darsteller für Chopper Lane stehen noch nicht fest.

Schlagzeilen abseits der Leinwand

Blake Lively sorgte zuletzt abseits der Leinwand für Schlagzeilen: Im Dezember 2024 reichte sie eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung gegen Justin Baldoni (41) ein, der bei ihrem gemeinsamen Film "Nur noch ein einziges Mal" Regie führte und die Hauptrolle spielte. Sie wirft ihm Fehlverhalten und eine rachebasierte Verleumdungskampagne vor - Vorwürfe, die die Gegenseite vehement bestreitet.

Justin Baldoni reagierte mit einer Verleumdungsklage und verlangte 400 Millionen Dollar Schadensersatz. Ein New Yorker Gericht wies diese im Juni 2025 ab. Der Prozess gegen Baldoni wegen sexueller Belästigung ist für das Frühjahr 2026 angesetzt.

"The Survival List" ist Blake Livelys erster Kinofilm seit "Nur noch ein einziges Mal". Zwischendurch stand sie für Amazon Prime Video in der Fortsetzung von "Nur ein kleiner Gefallen" vor der Kamera. Gedreht wurde die Thrillerkomödie bereits im Frühjahr 2024, also vor ihrer öffentlichen Fehde mit Justin Baldoni. Veröffentlicht wurde der Film mit dem Titel "Nur noch ein kleiner Gefallen" jedoch erst im Mai 2025 - mitten im Höhepunkt des Streits.

Auch um "Nur noch ein kleiner Gefallen" gab es Kontroversen. Medienberichten zufolge soll es sowohl während der Dreharbeiten als auch auf der anschließenden Promotour zwischen Blake Lively und Co-Star Anna Kendrick (40) Spannungen gegeben haben. Kendrick habe sich demnach daran gestört, dass der Skandal um "Nur noch ein einziges Mal" den gemeinsamen Film überschattete.