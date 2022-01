Elyas M'Barek kehrt im Sommer mit "Liebesdings" ins Kino zurück

Eigentlich sollte Elyas M'Barek im Februar 2022 mit seinem neuen Film "Liebesdings" in die Kinos kommen. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nun hat die Komödie einen neuen Starttermin.

Im Mai 2021 beendete Elyas M'Barek (39) die Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Liebesdings". Die Komödie sollte am 17. Februar 2022 in die Kinos kommen. Doch die Corona-Pandemie wirbelte die Pläne durcheinander. Nun hat Constantin Film einen neuen Starttermin bekannt gegeben. Am 7. Juli 2022 soll es endlich so weit sein.

"Liebesdings": Darum geht es im neuen Film mit Elyas M'Barek

Elyas M'Barek spielt in "Liebesdings" den erfolgreichen Filmstar Marvin Bosch, der vor den Medien und seiner eigenen Vergangenheit flüchtet - und sich in eine Liebesgeschichte verstrickt. Die Partnerin des "Fack ju Göhte"-Stars ist Alexandra Maria Lara (42), sie spielt eine Boulevardjournalistin. Weitere Rollen verkörpern Lucie Heinze (33), Peri Baumeister (35) und Denis Moschitto (43)

Regie führte Anika Decker (46), Drehbuchautorin von Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken". Auch das Skript von "Liebesdings" stammt von ihr.