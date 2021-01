"Elvis": Kino-Start von Biopic über "King of Rock 'n' Roll" verschoben

Das Biopic über Elvis Presley wird erst 2022 in die Kinos kommen, wie nun bekannt wurde. Die Produktion verzögert sich.

Auch 2021 müssen Kino-Fans geduldig bleiben, denn die Corona-Pandemie wirbelt weiter die Starttermine durch. Jetzt hat es auch das Biopic über Elvis Presley (1935-1977) getroffen. Der Film von Baz Luhrmann (58, ) über den "King of Rock 'n' Roll" wird nicht wie geplant am 5. November 2021 auf der großen Leinwand zu sehen sein, sondern soll erst am 3. Juni 2022 anlaufen. Das berichtet die .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Der Grund dafür sind offenbar Terminprobleme. Demnach werde der Film zurzeit noch in Australien gedreht. Die Kameras sollen noch für mindestens fünf Wochen laufen. Daher wäre der anvisierte Veröffentlichungstermin nicht einzuhalten gewesen. Das bislang noch unbetitelte Drama ist seit März 2020 in der Produktion. Allerdings mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden, da Tom Hanks (64) und seine Frau Rita Wilson (64) positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Hanks spielt Elvis' Manager Andrew "Colonel Tom" Parker (1909-1997). Presley wird von Austin Butler (29) verkörpert.