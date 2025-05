"Elden Ring"-Film könnte schon Hauptdarsteller gefunden haben

Gerade erst wurde bekannt, dass der Videospiel-Megahit "Elden Ring" verfilmt wird. Schon jetzt scheint der Hauptdarsteller für das Projekt von Regisseur Alex Garland gefunden.

Rund drei Jahre ist es her, dass "Elden Ring" erstmals weltweit die Herzen von Millionen Videospielfans erobert hat. Anfang 2022 veröffentlicht, wird das düstere Action-Rollenspiel als Film umgesetzt, wie erst kürzlich mitgeteilt wurde. Das Projekt scheint schon weiter fortgeschritten, als man denken könnte, denn Regisseur Alex Garland (55) könnte seinen Hauptdarsteller bereits so gut wie gefunden haben.

Zwar sei noch nicht bekannt, wie weit die Gespräche fortgeschritten sind, aber der unter anderem für die Filme "Civil War" und "Ex Machina" bekannte Garland soll bereits mit dem britischen Schauspieler Kit Connor (21) über die Hauptrolle in Austausch stehen. Das unter Berufung auf Insider. Zwar müssten beispielsweise noch terminliche Angelegenheiten geklärt werden, beide würden demnach aber gerne miteinander drehen. Für sie wäre es eine erneute Zusammenarbeit innerhalb kurzer Zeit, stand Connor doch auch für Garlands bisher letzten Film "Warfare" (2025) vor der Kamera.

Was das alles mit dem HBO-Hit "Game of Thrones" zu tun hat

Vor wenigen Tagen hatten der Videospielhersteller Bandai Namco Entertainment und das Produktionsstudio A24 angekündigt, dass man an einer Live-Action-Verfilmung von "Elden Ring" arbeitet. Das Videospiel stammt vom beliebten Entwickler FromSoftware, der unter anderem für die "Dark Souls"-Reihe verantwortlich ist. "Elden Ring" ist ein spiritueller Nachfolger ebenjener Reihe, die die Videospiellandschaft der vergangenen Jahre nachhaltig geprägt hat und zum Vorbild für unzählige Games anderer Entwickler wurde.

Der Kopf hinter all dem ist Hidetaka Miyazaki (50), der sich für "Elden Ring" aber auch prominente Unterstützung mit an Bord geholt hatte. Zwar wurde das Spiel unter seiner Leitung entwickelt, den Grundstein für die Welt des Videospiels legte aber George R. R. Martin (76), der mit seiner "Das Lied von Eis und Feuer"-Saga auch die Vorlage für den Serien-Hit "Game of Thrones" geliefert hat. Miyazaki hatte den Autor gebeten, "ihnen dabei zu helfen, die Hintergrundgeschichte und die Historie für ein neues Spiel zu erschaffen, an dem sie gearbeitet haben", .