Eddie Murphy verrät: Arbeit an "Shrek"-Spin-off zum Esel startet bald

Die Arbeiten an "Shrek 5" laufen auf Hochtouren - und schon jetzt ist klar: Danach soll es direkt mit einem Spin-off weitergehen. Eddie Murphy gibt nun ein Update zum geplanten Ableger rund um den von ihm gesprochenen Fanliebling Esel.

Aktuell steht Eddie Murphy (64) noch in der Sprecherkabine, um "Shrek 5" aufzunehmen. Wie in den vier bisherigen Filmen um den grünen Oger leiht der Komiker wieder Shreks Sidekick Esel seine Stimme. Doch dabei bleibt es nicht. Wie Murphy , startet schon bald die Arbeit an einem eigenen Film um den tierischen Fanliebling. "Wir beginnen im September", so der "Beverly Hills Cop"-Star. Vor gut einem Jahr hatte ausgeplaudert, dass Esel einen Ableger bekommen wird.

"Der gestiefelte Kater" als Vorbild

Auf die Frage, ob es sich bei dem Spin-off um einen Kinofilm oder eine TV-Serie handeln werde, bestätigte Eddie Murphy: Der Esel bekommt seinen großen Auftritt auf der Leinwand. Als Vorbild nennt er die erfolgreichen Filme rund um den gestiefelten Kater.

Der von Antonio Banderas (64) im Original gesprochene Degenkater feierte sein Debüt 2004 in "Shrek 2". 2011 erhielt der gestiefelte Kater seinen eigenen Ableger von DreamWorks Animation, dem 2022 das erfolgreiche Sequel "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" folgte.

Nun zieht also auch der dienstälteste Sidekick nach: Esel, der bereits im ersten "Shrek"-Film von 2001 auftauchte, bekommt seinen eigenen Auftritt. Laut Eddie Murphy gibt es bereits eine "witzige Geschichte" rund um Donkey, seine Drachenfrau und ihre gemeinsamen Kinder - halb Drache, halb Esel.

Solo für Esel erst in drei Jahren?

Eddie Murphy deutet an, dass das Esel-Spin-off voraussichtlich in drei Jahren in die Kinos kommen könnte. Zunächst steht jedoch "Shrek 5" auf dem Plan - der Start ist für 2026 vorgesehen. Neben Murphy als Donkey kehren auch Mike Myers (62) und Cameron Diaz (52) als Shrek und Fiona zurück. Neu im Sprecherensemble ist Zendaya (28), die ihre Tochter spricht.

Die Neuigkeiten zum "Shrek"-Universum enthüllte Eddie Murphy im Rahmen der Pressearbeit für seinen neuen Film "The Pickup". Die Action-Komödie mit Pete Davidson (31) und "Nope"-Star Keke Palmer (31) startet am 6. August 2025 bei Amazon Prime Video.