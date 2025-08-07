Duo in "Jay Kelly": George Clooney schwärmt von Adam Sandlers Talent

In der Netflix-Komödie "Jay Kelly" zeigt Adam Sandler eine ganz neue Seite. Co-Star George Clooney ist begeistert von dessen schauspielerischer Bandbreite.

George Clooney (64) hat seinem Kollegen Adam Sandler (58) ein Kompliment gemacht. In ihrem gemeinsamen Netflix-Film "Jay Kelly" zeige der normalerweise für seine Komödien bekannte Sandler eine völlig andere Seite, schwärmt der Oscarpreisträger.

"Nicht irgendein alberner Komiker"

"Dieser Film zeigt mehr als jeder andere, was für ein wunderbarer, einfühlsamer und talentierter Schauspieler Adam ist", erklärt Clooney . Er habe dem Cast sogar explizit gesagt: "Nennt ihn nicht 'Sand Man' und behandelt ihn nicht wie irgendeinen albernen Komiker. Er ist tatsächlich ein wirklich großartiger, wundervoller Schauspieler."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Der 64-Jährige sieht in dem "Happy Gilmore 2"-Star weitaus mehr als nur den Spaßmacher, als den ihn viele kennen. "Wegen seiner hohen Gagen, die er mit großen, albernen Komödien verdient, vergessen die Leute manchmal, dass er auch solche schönen Filme wie 'Uncut Gems' macht", so Clooney weiter. "Das erinnert die Menschen daran - er ist nicht nur ein guter Komiker."

In "Jay Kelly" verkörpert Clooney die Titelrolle eines Filmstars, der sich zusammen mit seinem Manager Ron (Sandler) auf eine unerwartete Reise durch Europa begibt. Dabei werden beide gezwungen, sich mit ihren Lebensentscheidungen, zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Vermächtnis auseinanderzusetzen, das sie hinterlassen werden.

Regie führte Noah Baumbach (55, "Marriage Story"), der den Film - seinen vierten für Netflix - gemeinsam mit Emily Mortimer schrieb. Neben Clooney und Sandler gehören Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson und Greta Gerwig zum hochkarätigen Ensemble.

"Jay Kelly" feiert seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig und kommt am 14. November in ausgewählte Kinos, bevor der Film am 5. Dezember bei Netflix startet. Für Sandler, der zuletzt mit "Happy Gilmore 2" zu seiner Klamaukrolle zurückkehrte, könnte es ein wichtiger Schritt in seiner künstlerischen Entwicklung werden.