Dreharbeiten sind beendet: Nicholas Galitzine zeigt sich als He-Man

Der Film ist im Kasten und Nicholas Galitzine zeigt sich erstmals als muskelbepackter He-Man. Das erwartet die Fans in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe.

Die neue Verfilmung von "Masters of the Universe" ist im Kasten. Hauptdarsteller Nicholas Galitzine (30) verkündete das Ende der Dreharbeiten. "Es war die Rolle meines Lebens, und ich habe alles dafür gegeben", schreibt der Schauspieler. Der Brite verkörpert in der Adaption der Actionfigurenreihe von Mattel He-Man.

So sieht Nicholas Galitzine als He-Man aus

Zu seinem Post teilte Nicholas Galitzine ein Bild, das ihn als muskelbepackten Helden zeigt - und deutlich macht, dass er im Fitnessstudio ganze Arbeit geleistet hat. Der bislang eher schmächtig wirkende Schauspieler, bekannt aus romantischen Komödien wie "Royal Blue", hat sichtbar an Muskelmasse zugelegt.

Das Bild ist das erste Foto, das Galitzine von Kopf bis Fuß als He-Man zeigt. Wenn auch nur von hinten und im Schatten. Dennoch lässt sich erkennen, dass sein Outfit stark an den Look erinnert, der He-Man in der Animationsserie und als Actionfigur zur Ikone der 1980er-Jahre machte.

Ein Lendenschurz, Stiefel und Unterarmschutz sind zu erahnen. Auch das berühmte Schwert trägt He-Man - ganz wie in der Zeichentrickserie - auf dem Rücken. Schon vor einigen Monaten hatte Nicholas Galitzine gepostet. Auch darauf waren seine antrainierten Muskeln bereits deutlich zu sehen.

Zuvor waren an die Öffentlichkeit gelangt. Darauf ist Nicholas Galitzine allerdings nur als Prinz Adam zu sehen - dem zivilen Alter Ego von He-Man.

Story und Stars von Amazons "Masters of the Universe"

In der Neuverfilmung von "Masters of the Universe" verschlägt es Prinz Adam als Kind auf die Erde. Dabei wird er von seinem Zauberschwert getrennt. Erst etwa zwanzig Jahre später findet er die Waffe wieder. Er kehrt auf seinen Heimatplaneten Eternia zurück, um den Oberschurken Skeletor zu bekämpfen.

Jared Leto (53) verkörpert He-Mans totenköpfigen Widersacher. Alison Brie (42) spielt dessen Gehilfin Evil-Lyn. Camila Mendes (30) steht als Teela wiederum He-Man zur Seite. Idris Elba (52) gibt Prinz Adams Mentor Duncan alias Man-at-Arms.

Umstrittene Verfilmung von 1987: Das steckt hinter "Masters of the Universe"

Die "Masters of the Universe" erblickten erstmals 1982 das Licht der Spielzeugläden. Ein Jahr später folgte die Zeichentrickserie "He-Man and the Masters of the Universe", in Deutschland auch als "He-Man - Tal der Macht" bekannt.

In der Serie wird das Doppelleben der Hauptfigur eingeführt. Prinz Adam kann sich mit den Worten "Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft" in He-Man verwandeln. In den Mini-Comics, die den Actionfiguren beilagen, wurde He-Man noch als Barbar ohne Alter Ego eingeführt. Eine Zauberin verleiht ihm Superkräfte.

1987 kam die erste und bis jetzt einzige Realverfilmung von "Masters of the Universe" in die Kinos. Der schwedische Action-Hüne Dolph Lundgren (67) spielte darin He-Man. Bei den Fans ist die Verfilmung umstritten, da sie neue Figuren einführte und fast nur auf der Erde spielte. In diese Falle droht die Neuverfilmung nun auch zu tappen.

"Masters of the Universe" soll am 5. Juni 2026 in die US-amerikanischen Kinos kommen, obwohl der Streamingdienst Amazon die Neuadaption produziert. Regie führt Travis Knight (51). Der sammelte bereits Erfahrung mit der Verfilmung einer Spielzeugreihe. Er inszenierte 2018 den "Transformers"-Ableger "Bumblebee".