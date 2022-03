Dreharbeiten laufen schon: Joaquin Phoenix wird zu Napoleon

Ridley Scotts Napoleon-Film nimmt Formen an: Am Set in London wurde Hollywood-Star Joaquin Phoenix in seiner Rolle als französischer Herrscher gesehen.

11. März 2022 - 14:00 Uhr | (jes/spot)

Joaquin Phoenix wird zu Napoleon. © Theresa Shirriff/AdMedia/ImageCollect

Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix (47) wurde in seinem Kostüm als Napoleon Bonaparte am Set des Films "Napoleon" (ehemals "Kitbag") in London gesichtet. . Auf einem Bild von den Dreharbeiten ist der Schauspieler mit finsterer Miene und Uniform zu sehen. Regie bei dem Projekt führt Ridley Scott (84), mit dem der 47-Jährige 2000 bereits an "Gladiator" gearbeitet hat. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Phoenix spielt Kaiser der Franzosen berichtete bereits im Oktober 2020 von der neuen Rolle des "Joker"-Stars. In dem Filmepos wird Phoenix zum Kaiser der Franzosen. Der Film konzentriert sich demnach auf Napoleon Bonapartes historische Schlachten, seinen Ehrgeiz, seinen strategischen Verstand - sowie seine Beziehungen. Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de Napoleons Frau Josephine wird Vanessa Kirby (34, "Pieces of a Woman") spielen. Ursprünglich war Jodie Comer (29) für die Rolle vorgesehen. Sie musste das Projekt wegen eines vollgepackten Terminkalenders aber absagen. Kirby erklärte im Januar an die Macher des Films: "Es ist mir eine Ehre, euch auf dieser Reise zu begleiten." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de