Dreh für Jennifer Lopez' Netflix-Film "The Mother" wurde unterbrochen

Die Dreharbeiten für den Netflix-Film "The Mother" mit Jennifer Lopez sind vorerst auf Eis gelegt. Der Grund sind Coronavirus-Fälle am Set.

Jennifer Lopez spielt in "The Mother" eine Auftragskillerin.

Corona-bedingte Pause für Jennifer Lopez (52): Die Dreharbeiten für ihren Netflix-Film "The Mother" wurden unterbrochen, . Grund dafür sollen Corona-Fälle im Produktionsteam sein. Die meisten Szenen werden in Kanada gedreht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

stehen Joseph Fiennes (51), Omari Hardwick (48) und Gael García Bernal (43) mit Lopez vor der Kamera. Auch Paul Raci (73) und Newcomerin Lucy Paez sollen dabei sein.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

"The Mother" ist erster Film des Netflix-Deals

Der neue Netflix-Film erzählt die Geschichte einer Auftragsmörderin (Lopez), die sich auf der Flucht befindet und ihre sichere Deckung aufgibt, um ihre Tochter (Paez) zu beschützen. Regie führt "Mulan"-Regisseurin Niki Caro (55).

"The Mother" wird der erste Film im Rahmen der Partnerschaft zwischen Lopez' Produktionsfirma Nuyorican Productions und Netflix sein. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass die Sängerin und Schauspielerin in den kommenden Jahren Film- und TV-Inhalte für den Streamingdienst produzieren wird. Im Fokus stehen demnach Darstellerinnen, Drehbuchautorinnen und Regisseurinnen.

J.Lo bald wieder auf der großen Leinwand

Jennifer Lopez wird darüber hinaus bald wieder im Kino zu sehen sein: Die romantische Komödie "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick", in der sie an der Seite von Maluma (27) und Owen Wilson (53) spielt, soll wie geplant am 10. Februar auf die große Leinwand kommen. Darin verkörpert sie eine Popsängerin, die bei ihrer Live-TV-Hochzeit statt ihres Promi-Freundes (Maluma) einen zufällig ausgewählten Mann aus dem Publikum (Wilson) heiratet.