"Dog" neu im Kino: Die Seelen ungleicher Buddys

Im Regiedebüt "Dog" greift Channing Tatum auf seine eigene Hundeliebe zurück.

Hollywoodstar Channing Tatum ist auf den Hund gekommen. Als 2018 bei seiner Hündin Lulu Krebs im Endstadium diagnostiziert wurde, packte er sie ins Auto und machte mit ihr noch eine letzte Reise an der malerischen Pazifikküste entlang.

Mit der kriegserprobten Armeehündin Lulu quer durchs Land zur Beerdigung

Das ist die Basis für sein Regiedebüt, bei dem er als traumatisierter Army-Ranger Jackson Briggs selbst vor der Kamera steht. Der nach einer Kopfverletzung beim Einsatz im Mittleren Osten ausgemusterte Soldat möchte trotz seines labilen Gesundheitszustandes unbedingt wieder in den aktiven Dienst.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Dafür benötigt er ein Empfehlungsschreiben. Das verspricht ihm sein Ex-Chef, wenn er es schafft, die in Afghanistan kriegserprobte Armeehündin Lulu pünktlich zur Beerdigung ihres einstigen Betreuers 1.500 Meilen quer durchs Land zu chauffieren - und dann zum Einschläfern.

Was nun folgt, ist voraussehbar, aber mit Empathie erzählt. Keine Freundschaft auf den ersten, aber nach schwierigem Anlauf eine Liebesgeschichte zwischen Tier und Mensch auf den zweiten Blick. Bis sie sich zusammenraufen, braucht der Zweibeiner starke Nerven und viel Geduld, die neue, verängstigte Gefährtin will ihm an den Kragen, bellt wie verrückt, zerfetzt die Sitze und stört ein Tantra-Stündchen mit zwei Damen.

Ohne Pathos oder Psychologie, dafür mit viel Gefühl

Vor dem Dreh mit Tieren wird oft gewarnt, sind ihre Reaktionen doch oft unberechenbar. Drei Hündinnen wurden aus 200 "Kandidatinnen" ausgewählt, jede bekam einen eigenen Trainer und durchlief vier Monate intensive Vorbereitung.

Ohne Pathos oder Psychologie, dafür mit viel Gefühl und am Ende viel Vertrauen und Verständnis finden sich die Seelen der ungleichen Buddys, die gemeinsam das Leben meistern werden, so die schlichte Botschaft. Tatum, der sich wie 2017 in Steven Soderberghs "Logan Lucky" gegen alle Widerstände beweisen muss, zelebriert die enge Beziehung von Hund und Herrchen, will gute Laune machen.

Das abenteuerliche Roadmovie im alten Ford Bronco mit viel Herz, einfachem Humor und schönen Bildern von Steilküste, Meer und kleinen Sehnsuchtsorten.

Kinos: Museum Lichtspiele, Royal, CinemaXX, Cadillac und Veranda