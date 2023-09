Die Tragikomödie des Alters: Senta Berger und Günther Maria Halmer in "Weißt du noch"

Das Schauspieler-Spitzenduo Senta Berger und Günther Maria Halmer gibt mit Können und Charme dem Film "Weißt du noch" von Rainer Kaufmann die Würze.

Natürlich ist es eine der großen Lebensaufgaben, eine Partnerschaft über Jahrzehnte zu retten. Viele flüchten stattdessen in Lebensabschnittsgefährten-Sein, aber oft merkt man, dass in jeder neuen Beziehung ähnliche Probleme auftauchen. Und so ist "Weißt du noch" von Rainer Kaufmann ein schöner Beitrag, was passieren muss, damit eine Ehe, die in gegenseitigen kleinen Quälritualen geendet ist, wieder Sinn bekommt.

Ein Katalysator im Film ist eine kleine Pille. Und natürlich denkt jeder Zuschauer, wenn er Konstantin Wecker das kleine Glück seinem Freund als guten Freund Günter (Günther Maria Halmer) an dessen Hochzeitstag zusteckt an: Viagra! Aber es ist eine Art einmaligen Spezialviagras für die Erinnerung – wie ein Drogenrausch.

Die Konsequenz aus "Weißt du noch" von Rainer Kaufmann: Sich an den Anfang erinnern

Denn das wäre dann die zukunftssichernde Konsequenz aus diesem Film: Sich genau an den Anfang zurückerinnern, als man noch wusste, warum man den anderen geliebt und bewundert hat. Dann ist ja das gemeinsam Erlebte ebenfalls eine Basis. Und im dritten Schritt müsste man dann mit dieser Vergangenheitsahnung die Gegenwart beleben – denn bei aller Veränderung ist der andere ja auch noch ganz der Alte, nur eben alt!

Und wenn man sich dann auch noch eingesteht, was im Leben nicht so geglückt ist, wie man es sich erträumt hat, dann kann man in der Gegenwart wieder Fuß fassen.

Senta Berger und Günther Maria Halmer in "Weißt du noch": Die Chance auf ein Happy Ende

Senta Berger spielt die Ehefrau, die durch Fitnesstraining und Aktivität ein bisschen vom Alter davonrennt, Günther Maria Halmer dagegen ist der Typ, der hadert und grantelt, der sich zu wenig vornimmt – sich auch ein bisschen gehen lässt. Und dass man anfangs nicht schwermütig wird bei ihren Verkeilungen, liegt an dem Charme der beiden.

Rainer Kaufmann hat mit einem guten Drehbuch (Martin Rauhaus) die richtige Balance gefunden: keine reine romantische Komödie, aber eben auch keine Alterstragödie, sondern eine wahre Tragikomödie mit der Chance auf ein Happy End.

Kino: Arri, Sendlinger Tor, Gloria, Solln, Rio R: Rainer Kaufmann (D, 90 Min.)