Die James-Bond-Macher enthüllen, was der nächste 007 bieten muss

Die Suche nach dem nächsten James-Bond-Darsteller wird vermutlich noch einige Jahre dauern. Die Macher der Reihe verrieten aber jetzt schon, welche Qualitäten der nächste Star für die Rolle mitbringen muss.

In den letzten zwei Craig-Bonds führte 007 eine erwachsene Beziehung mit Dr. Madeleine Swann, dargestellt von Léa Seydoux.

Nach Daniel Craigs (54) Abschiedsvorstellung als 007 in "Keine Zeit zu sterben" (2021) ist die James-Bond-Rolle gegenwärtig vakant. In der Geschichte des langlebigen Agenten-Franchises sind mit Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig bisher lediglich sechs Darsteller in die Haut des britischen Gentleman-Spions geschlüpft - und haben sich ihre Wodka Martinis auf die Bond-typische Art bestellt.

Was womöglich sogar einige langjährige Bond-Fans nicht wissen: Bei dem Mega-Franchise handelt es sich um ein veritables Familienunternehmen. Einst von Co-Produzent Albert R. Broccoli (1909-1996) ins Leben gerufen, kümmern sich seit "James Bond 007 - GoldenEye" aus dem Jahr 1995 dessen Tochter Barbara Broccoli (62) und ihr Halbbruder Michael G. Wilson (80) um alle Bond-Belange und-Fragen - und werden nun auch über den nächsten Darsteller für die Rolle entscheiden.

Der neue James-Bond-Darsteller muss das Innenleben der Figur offenlegen können

Die Produzenten Broccoli und Wilson wollen die mit Craig begonnen Entwicklungen und Veränderungen der Figur in Zukunft weiterführen, . Der vormalige Frauenheld und Schwerenöter sei demnach mit seinem letzten Darsteller menschlicher geworden, wodurch auch die weiblichen Rollen mehr Tiefe gewinnen konnten.

"Es ist eine Evolution", sagte Broccoli, um hinzuzufügen: "Bond entwickelt sich genau wie Männer sich entwickeln." Die Bond-Produzentin wisse dabei aber nicht, bei wem diese Veränderung schneller vonstatten ginge.

Auch habe der letzte Bond-Darsteller Craig die Figur "emotional geöffnet", und so dem Publikum "das Innenleben des Charakters" offenbart - und auch das müssten demnach Favoriten auf die Nachfolge wie "The Witcher"-Star Henry Cavill (39) oder "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page (34) zu leisten imstande sein.