"Der Teufel trägt Prada 2": So zeigt sich Emily Blunt am Filmset

Beim Dreh zu "Der Teufel trägt Prada 2" ist nun auch Emily Blunt aufgetaucht. Die Schauspielerin zeigt sich in ihrer Rolle im Business-Look.

Nach ihren Co-Stars aus Teil eins ist nun auch Emily Blunt (42) am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" abgelichtet worden. Die Schauspielerin wurde am Dienstag in New York City zusammen mit Meryl Streep (76), Anne Hathaway (42) und Stanley Tucci (64) beim Dreh der mit Spannung erwarteten Fortsetzung gesichtet.

Auf den ersten Bildern, die Blunt am Set zeigen, ist die Schauspielerin in ihrer Rolle der Emily Charlton in einer weißen Dior-Bluse zu sehen, die sie unter einem schwarzen Nadelstreifen-Korsett-Oberteil trägt. Ihre Haare hat sie wie in Teil eins in einem Rotton gefärbt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

"Der Teufel trägt Prada 2" wird in New York und US-Medienberichten zufolge auch in Italien unter der Regie von David Frankel (66) gedreht, der bereits den Vorgänger inszenierte. Im Frühjahr 2026 soll der Film in die Kinos kommen, 20 Jahre nach dem ersten Teil.

Meryl Streep und Anne Hathaway wurden ebenfalls gesichtet

In den vergangenen Tagen waren bereits weitere Bilder vom Set aufgetaucht. Meryl Streep wurde etwa mit einem khakifarbenen Trenchcoat, einem braunen Bleistiftrock, fliederfarbener Bluse, goldenen Ohrringen und natürlich dunkler Sonnenbrille gesichtet, wie sie einmal mehr die eiskalte und elegante Chefredakteurin von "Runway", Miranda Priestly, verkörpert.

Zuvor sorgten erste Fotos vom Set für Aufsehen, in denen Anne Hathaway (42) in ihrer Rolle als Andy Sachs zu sehen war. Die Schauspielerin wurde unter anderem in einem gemusterten Maxikleid und einem hellen Hut beim Dreh fotografiert. Aufnahmen zeigen sie beim Überqueren einer Straße. Die Schnappschüsse beweisen nicht nur, dass ihre Figur aus dem Original von 2006 in der Zukunft angekommen ist. Neben ihrem Smartphone hat Hathaway als Andy Sachs auch eine Basket Forty8 Tasche von Fendi, einen Rollkoffer und eine Umhängetasche mit der Aufschrift "Runway" dabei - möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Journalistin wieder für das fiktive Modemagazin arbeitet.

Erste Details zur Handlung von "Der Teufel trägt Prada 2" sind bereits bekannt: Miranda Priestly kämpft in der Fortsetzung demnach gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.