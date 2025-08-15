"Der Teufel trägt Prada 2": Emily Blunt zeigt Platinblond-Look am Set

Emily Blunt präsentierte sich am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" überraschend mit platinblonden Haaren statt ihrem charakteristischen Rot.

Die Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" sorgen für Aufsehen - nicht nur wegen der lang erwarteten Fortsetzung, sondern auch wegen Emily Blunts (42) spektakulärer Typveränderung. Die britische Schauspielerin zeigte sich am Donnerstag am New Yorker Set mit platinblonden Haaren - ein drastischer Wechsel vom Rot ihrer Filmfigur Emily Charlton.

, war Blunt nur wenige Wochen zuvor, am 29. Juli, noch mit den charakteristischen roten Haaren ihrer Rolle zu sehen gewesen. Die plötzliche Veränderung deutet darauf hin, dass ihre Figur im Verlauf des Films eine Haarverwandlung durchläuft - ein Detail, das Fans bereits wild spekulieren lässt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Modestatement am Set

Zur neuen Frisur trug die britische Schauspielerin ein schwarz-rotes Coach-Sweatshirt mit einer Apfel-Stickerei und dem "N.Y."-Schriftzug - eine klare Hommage an den Schauplatz New York. Eine silberne Krawatte vervollständigte den ersten Look des Drehtages.

Später wechselte Blunt in ein schwarzes Maison Margiela-Outfit mit kastanienbraunen Ankle Boots und Dior-Sonnenbrille. Die verschiedenen Kostümwechsel zeigen, wie akribisch die Modewelt des Films auch im Sequel inszeniert wird.

Rückkehr ins Mode-Universum

Emily Charlton, die ehemalige Assistentin von "Runway"-Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep, 76), kehrt nach 20 Jahren auf die Leinwand zurück. Im Original von 2006 verkörperte Blunt die ehrgeizige Redaktionsassistentin, die keine Gelegenheit ausließ, ihre Kollegin Andy Sachs (Anne Hathaway, 42) zu demütigen.

Die Vorlage für den Kultfilm lieferte Lauren Weisbergers Roman, der auf ihren Erfahrungen als Assistentin bei "Vogue"-Ikone Anna Wintour (75) basierte. Wintour hatte erst kürzlich nach 37 Jahren ihren Posten als Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" verlassen.

Starbesetzung für die Fortsetzung

Neben Blunt kehren auch Hathaway, Streep und Stanley Tucci in ihre legendären Rollen zurück. Das Sequel wartet zusätzlich mit prominenten Neuzugängen auf: Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak und Kenneth Branagh verstärken die Besetzung. Auch Pauline Chalamet, Simone Ashley, Comedian Caleb Hearon sowie die Broadway-Stars Helen J. Shen und Conrad Ricamora sind dabei.

Der Film soll am 30. April 2026 in die deutschen Kinos kommen.