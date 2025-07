"Der Teufel trägt Prada 2": Das verraten die ersten Bilder vom Set

Erste Aufnahmen vom Set zur "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung zeigen Anne Hathaway in einem bunten Maxikleid und schwer beschäftigt: Mit einem Rollkoffer in der einen Hand und dem Handy am Ohr überquert sie lachend eine Straße.

Hingucker auf den Straßen von New York City: Anne Hathaway ist zurück in ihrer Rolle der Andy Sachs.

Anne Hathaway (42) ist zurück als Andy Sachs - und jetzt gibt es die ersten Bilder von den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2". Die Fotos entstanden am Montag in New York City und geben einen Einblick in das, was die Fans von der lang ersehnten Fortsetzung erwarten können.

Mit Smartphone, aber ohne Ehering

Auf jeden Fall wird es wieder spektakuläre Fashion-Momente geben. Anne Hathaway wurde unter anderem in einem stylischen gemustertes Maxikleid und einem hellen Hut am Set fotografiert. Aufnahmen zeigen sie beim Überqueren einer Straße. Die Schnappschüsse beweisen nicht nur, dass ihre Figur aus dem Original von 2006 in der Zukunft angekommen ist. Neben ihrem Smartphone hat Hathaway als Andy Sachs auch eine Basket Forty8 Tasche von Fendi, einen Rollkoffer und eine Umhängetasche mit der Aufschrift "Runway" dabei - möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Journalistin wieder für das fiktive Modemagazin arbeitet.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

, trägt sie zudem kein Schmuckstück am Ringfinger - ein Detail, das darauf hindeuten könnte, dass Andy Sachs in der Fortsetzung nicht verheiratet ist.

Ein weiterer Schnappschuss vom Set, der am geteilt wurde, zeigt Anne in einem zweiten Look: in einer Nadelstreifenweste, einer dazu passenden Hose und schwarze Stiefel.

Kurzes Video mit Anspielungen auf den Originalfilm

Die Schauspielerin selbst meldete sich bereits mit einem Video von den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2". Darin zeigt sich Hathaway mit zerzausten Haaren und verschlafenem Blick beim Zähneputzen und verrät dazu: "Auf dem Weg zur Arbeit."

Der Clip spielt auf den ersten Film an, in dem Andy Sachs beim Zähneputzen zu sehen ist, bevor sie ihren Job bei der Modezeitschrift "Runway" antritt. Allerdings benutzte sie damals keine elektrische, sondern eine Handzahnbürste. Auch der blaue Pullover, den Anne Hathaway in dem kurzen Video trägt, ist eine Anspielung auf das Original. Denn Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) belehrte ihre Assistentin einst, dass es sich nicht um irgendein Blau handelt, sondern um Azur.

Teil zwei soll 2026 in die Kinos kommen

Die Produktion von "Der Teufel trägt Prada 2" hat Ende Juni 2025 begonnen. Der Film soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen - also 20 Jahre nach dem ersten Teil. Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) wieder dabei sein. Einige Details zur Handlung sind auch schon bekannt: Laut einer Pressemitteilung von 20th Century Studios kämpft Miranda Priestly in der Fortsetzung gegen den Niedergang des traditionellen Zeitschriftengeschäfts. Gleichzeitig muss sie sich mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Blunt) auseinandersetzen, die inzwischen eine Führungskraft in einer Luxus-Werbeagentur ist.