"Der Herr der Ringe": Orlando Bloom und Co. feiern 20. Jubiläum

Wie die Zeit vergeht: Vor zwanzig Jahren startete "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" in den Kinos. Die Stars der Saga feiern das Jubiläum in den sozialen Medien mit alten Bildern.

Auch schon wieder zwanzig Jahre her: Am 19. Dezember 2001 startete "Die Gefährten" weltweit in den Kinos. Der erste Film der "Herr der Ringe"-Trilogie nach dem Kultroman von J. R. R. Tolkien (1892-1973). Die Darsteller um Orlando Bloom (44) feiern das Jubiläum in den sozialen Medien. Bloom ein Bild von sich als Elbenkrieger Legolas mit dem Text: "Vor zwanzig Jahren brachten sie die Hobbits nach Isengard".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Billy Boyd (53) und Dominic Monaghan (45) meldeten sich zum Jubiläum ebenfalls zu Wort. Die Darsteller der Hobbits Pippin und Merry sind seit den Dreharbeiten eng befreundet. Mit ihrem gemeinsamen Podcast "The Friendship Onion" halten sie das ganze Jahr über die Erinnerung an "Der Herr der Ringe" aufrecht.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Feiern mit alten Bildern und zweitem Frühstück

Dominic Monaghan mit ihm, Boyd und Bloom aus der Zeit der Dreharbeiten. Darunter befindet sich auch ein Bild, das die drei gemeinsam in einem Bett zeigt. Verschlafen blicken die Kollegen dabei in die Kamera.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kumpel Billy Boyd feierte das Jubiläum dagegen mit einem zweiten Frühstück, wie es sich für Hobbits gehört.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Ian McKellen (82) meldete sich zum 20. Geburtstag. Der Gandalf-Darsteller hielt sich dabei selbst allerdings im Hintergrund. der (damals) jungen Garde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert