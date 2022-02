David Lynch spielt in neuem Spielberg-Film mit

David Lynch ist besonders als Regisseur bekannt. Für Steven Spielberg tritt er allerdings vor die Kamera. Es ist die erste Zusammenarbeit der beiden.

David Lynch, hier in Cannes, soll in "The Fabelmans" mitspielen.

Für ein neues Projekt wird Filmregisseur David Lynch (76) vor die Kamera treten. Er soll eine Rolle im neuen Film seines Kollegen Steven Spielberg (75) spielen. . Es werde jedoch noch ein großes Geheimnis darum gemacht, wen Lynch in "The Fabelmans" darstellen soll.

Erste Zusammenarbeit der Regisseure

Auch worum genau es in dem Film gehen wird, ist bisher nicht bekannt. Das teils autobiografische Werk basiert aber auf Erlebnissen aus der Kindheit und Jugend von Spielberg im US-Bundesstaat Arizona. Darin zu sehen sein werden unter anderem Stars wie Michelle Williams (41), Seth Rogen (39) und Paul Dano (37) sowie Newcomer Gabriel LaBelle. "The Fabelmans" soll Ende 2022 in die deutschen Kinos kommen.

Sollte Lynch tatsächlich in dem Film mitspielen, wäre es die erste Zusammenarbeit der beiden Regisseure. Zwar war der 76-Jährige in der Vergangenheit auch bereits als Schauspieler und in vielen anderen künstlerischen Bereichen aktiv, besonders bekannt ist Lynch allerdings als Kopf hinter Filmen wie "Lost Highway" und "Mulholland Drive" oder der Serie "Twin Peaks".