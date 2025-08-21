"Das Kanu des Manitu" knackt nach nur einer Woche die Millionenmarke

"Das Kanu des Manitu" erzielte nach nur sieben Tagen über eine Million Kinobesucher. Michael Bully Herbig konnte den millionsten Kinogast sogar persönlich begrüßen.

Die Fortsetzung von Michael Bully Herbigs (57) Erfolgskomödie "Der Schuh des Manitu" hat in den Kinos einen schnellen Erfolg hingelegt. Bereits sieben Tage nach Kinostart verzeichnete "Das Kanu des Manitu" mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher.

Bully begrüßte millionsten Kinogast persönlich

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erreichte das Team um Herbig die Nachricht während der letzten Station ihrer Kinotour in Leipzig. Dort konnten Bully, Rick Kavanian (54) und Tutty Tran (37) gemeinsam den millionsten Kinogast begrüßen. Zudem erhielten sie den Branchenpreis "Bogey Award", der verliehen wird, wenn ein Film innerhalb von zehn Tagen die Marke von einer Million verkauften Tickets überschreitet oder am Startwochenende durchschnittlich über 1000 Besucher pro Kopie erreicht.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

"Lachende Gesichter, pure Freude, große Herzen", so beschreibt Regisseur und Hauptdarsteller Michael Bully Herbig die Resonanz während der Tour. Die Komödie erzählt erneut eine Abenteuergeschichte aus dem "Wilden Westen" und setzt dabei auf bekannte Figuren und Motive des Originals.

Zum Cast gehören neben Herbig selbst, Kavanian und Tutty Tran unter anderem Christian Tramitz, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Sky du Mont. Auch Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer wirkten mit.

Starker Kinostart für "Kanu des Manitu"

"Das Kanu des Manitu" läuft seit dem 14. August in den deutschen Kinos und landete den zweiterfolgreichsten Kinostart des Jahres. Gleich am ersten Wochenende nach Kinostart besuchten 770.000 Menschen den Film - trotz Kritik und Diskussionen um politische Korrektheit und kulturelle Aneignung sowie sonnigem Sommerwetter.

Ob die Fortsetzung an das Original von 2001 anknüpfen kann? Damals wurden insgesamt 11,723 Millionen Tickets verkauft, was "Der Schuh des Manitu" zum erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten macht...